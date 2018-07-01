Утвержден заказ Актюбинской области на подготовку специалистов с послесредним образованием
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановление акимата Актюбинской области утвержден государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2018-2019 учебный год.
МИА «Казинформ» публикует текст документа.
Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2018-2019 учебный год
Постановление акимата Актюбинской области от 18 июля 2018 года № 316.
Зарегистрировано департаментом юстиции Актюбинской области 20 июля 2018 года № 5931
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 8) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием за счет средств областного бюджета на 2018-2019 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению "Управление образования Актюбинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Актюбинской области Нургалиева Е. Ж.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Аким Актюбинской области Б. Сапарбаев
|
|
Приложение к постановлению акимата Актюбинской области от "18" июля 2018 года № 316
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием за счет средств местного бюджета на 2018- 2019 учебный год
|
№
|
Код
|
Специальность
|
Квалификация
|
Язык обучения
|
Количество учащихся
|
Средняя стоимость расходов в месяц на обучение одного специалиста в тенге
|
9 класс
|
11 класс
|
город Актобе
|
0100000 - Образование
|
1
|
0101013
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
Воспитатель дошкольных организаций
|
казахский
|
75
|
25
|
24824
|
русский
|
25
|
2
|
0103023
|
Физическая культура и спорт
|
Учитель физической культуры и спорта
|
казахский
|
50
|
25
|
24824
|
3
|
0103033
|
Физическая культура и спорт
|
Тренер-преподаватель по спорту
|
казахский
|
50
|
20
|
24824
|
4
|
0105013
|
Начальное образование
|
Учитель начального образования
|
казахский
|
50
|
25
|
24824
|
русский
|
50
|
5
|
0105023
|
Начальное образование
|
Учитель информатики начального образования
|
русский
|
25
|
24824
|
6
|
0105051
|
Начальное образование
|
Гувернант
|
казахский
|
25
|
24824
|
7
|
0105061
|
Начальное образование
|
Няня
|
казахский
|
25
|
24824
|
8
|
0105033
|
Начальное образование
|
Учитель иностранного языка начального образования
|
казахский
|
25
|
24824
|
9
|
0108013
|
Музыкальное образование
|
Учитель музыки в организациях дошкольного и основного среднего образования
|
казахский
|
25
|
24824
|
10
|
0111023
|
Основное среднее образование
|
Учитель русского языка и литературы
|
русский
|
25
|
24824
|
11
|
0111083
|
Основное среднее образование
|
Учитель иностранного языка
|
казахский
|
25
|
24824
|
12
|
0111013
|
Основное среднее образование
|
Учитель казахского языка и литературы
|
казахский
|
25
|
25
|
24824
|
13
|
0111063
|
Основное среднее образование
|
Учитель математики
|
казахский
|
50
|
25
|
24824
|
Итого:
|
695
|
425
|
270
|
0300000 - Медицина, фармацевтика
|
14
|
0301013
|
Лечебное дело
|
Фельдшер
|
казахский
|
25
|
27356
|
русский
|
25
|
15
|
0302022
|
Сестринское дело
|
Массажист (для слепых и слабовидящих)
|
русский
|
8
|
51668
|
16
|
0302033
|
Сестринское дело
|
Медицинская сестра общей практики
|
казахский
|
75
|
50
|
27356
|
русский
|
25
|
25
|
27356
|
17
|
0305013
|
Лабораторная диагностика
|
Медицинский лаборант
|
казахский
|
25
|
27356
|
18
|
0307013
|
Стоматология ортопедическая
|
Зубной техник (для инвалидов глухонемых)
|
русский
|
8
|
51668
|
Итого:
|
266
|
100
|
166
|
0400000 - Искусство и культура
|
19
|
0401013
|
Библиотечное дело
|
Библиотекарь
|
казахский
|
25
|
24824
|
20
|
0403013
|
Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по профилю)
|
Педагог - организатор досуга
|
казахский
|
46
|
24824
|
21
|
0404013
|
Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Фортепиано)
|
Преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер
|
русский
|
8
|
95125
|
22
|
0404023-1
|
Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Духовые и ударные инструменты)
|
Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра, ансамбля
|
казахский
|
3
|
95125
|
русский
|
3
|
23
|
0404023-2
|
Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Струнные инструменты)
|
Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра, ансамбля
|
русский
|
2
|
95125
|
24
|
0404033
|
Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Народные инструменты)
|
Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра народных инструментов
|
казахский
|
20
|
24824
|
25
|
0405013
|
Хоровое дирижирование
|
Преподаватель, хормейстер
|
русский
|
2
|
95125
|
казахский
|
5
|
95125
|
26
|
0406013
|
Теория музыки
|
Преподаватель детской музыкальной школы
|
русский
|
4
|
95125
|
27
|
0407013
|
Пение
|
Преподаватель детской музыкальной школы, артист академического пения, солист ансамбля
|
казахский
|
4
|
95125
|
русский
|
3
|
95125
|
28
|
0407023
|
Пение
|
Преподаватель детской музыкальной школы, артист народного пения с домброй
|
казахский
|
5
|
95125
|
29
|
0409013
|
Актерское искусство
|
Артист драматического театра
|
казахский
|
25
|
25
|
24824
|
Итого:
|
180
|
155
|
25
|
0500000 - Сервис, экономика и управление
|
30
|
0508012
|
Организация питания
|
Повар
|
русский
|
25
|
27690
|
31
|
0515013
|
Менеджмент
|
Менеджер
|
русский
|
25
|
27690
|
32
|
0514013
|
Оценка
|
Техник- оценщик
|
казахский
|
25
|
27690
|
Итого:
|
75
|
75
|
0600000 - Метрология, стандартизация и сертификация
|
33
|
0601023
|
Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
|
Техник-метролог
|
казахский
|
25
|
27690
|
Итого:
|
25
|
25
|
0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых
|
34
|
0713013
|
Геодезия и картография
|
Техник - геодезист
|
русский
|
25
|
27690
|
Итого:
|
25
|
25
|
0800000 - Нефтегазовое химическое производство
|
35
|
0809223
|
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)
|
Техник-технолог
|
казахский
|
25
|
25
|
24824
|
русский
|
25
|
36
|
0819073
|
Технология переработки нефти и газа
|
Техник-технолог
|
казахский
|
25
|
24824
|
русский
|
25
|
Итого:
|
125
|
100
|
25
|
0900000 - Энергетика
|
37
|
0901043
|
Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)
|
Техник -электрик
|
казахский
|
25
|
27356
|
38
|
0902033
|
Электроснабжение (по отраслям)
|
Техник-электрик
|
казахский
|
25
|
50
|
27356
|
39
|
0904033
|
Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог
|
Электромеханик
|
казахский
|
25
|
25
|
27356
|
40
|
0910022
|
Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)
|
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
|
казахский
|
25
|
27356
|
русский
|
25
|
Итого:
|
200
|
125
|
75
|
1000000 - Металлургия и машиностроение
|
41
|
1013062
|
Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности
|
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|
русский
|
25
|
27356
|
42
|
1013073
|
Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности
|
Техник-механик
|
казахский
|
25
|
25
|
27356
|
русский
|
25
|
27356
|
43
|
1014013
|
Технология машиностроения (по видам)
|
Техник-технолог
|
русский
|
25
|
27356
|
Итого:
|
125
|
100
|
25
|
1100000 - Транспорт (по отраслям)
|
44
|
1107043
|
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно- дорожных машин и оборудования (по отраслям)
|
Техник-электромеханик
|
казахский
|
25
|
27356
|
45
|
1108062
|
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)
|
Помощник машиниста тепловоза
|
казахский
|
25
|
25
|
27356
|
46
|
1108183
|
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)
|
Техник-электромеханик
|
казахский
|
50
|
50
|
27356
|
русский
|
25
|
47
|
1114063
|
Сварочное дело (по видам)
|
Техник-механик
|
казахский
|
25
|
27356
|
Итого:
|
225
|
125
|
100
|
1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
|
48
|
1201113
|
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
Электромеханик
|
казахский
|
25
|
27356
|
русский
|
25
|
49
|
1201123
|
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
Техник-механик
|
русский
|
75
|
27356
|
казахский
|
75
|
100
|
50
|
1203093
|
Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте
|
Техник организатор перевозок
|
казахский
|
50
|
50
|
27356
|
русский
|
25
|
51
|
1211062
|
Швейное производство и моделирование одежды
|
Портной
|
казахский
|
25
|
27356
|
русский
|
25
|
52
|
1211072
|
Швейное производство и моделирование одежды
|
Модельер-закройщик
|
казахский
|
25
|
27356
|
53
|
1225113
|
Производство мяса и мясных продуктов (по видам)
|
техник-технолог
|
казахский
|
25
|
27356
|
54
|
1226043
|
Технология и организация производства продукции предприятий питания
|
Техник-технолог
|
казахский
|
50
|
25
|
27356
|
русский
|
25
|
55
|
1227103
|
Печатное производство
|
Техник-технолог
|
казахский
|
25
|
27356
|
русский
|
25
|
56
|
1227113
|
Печатное производство
|
Техник по эксплуатации и ремонту оборудования
|
казахский
|
25
|
27356
|
Итого:
|
700
|
500
|
200
|
1300000 - Связь, телекоммуникации и информационные технологии
|
57
|
1302023
|
Автоматизация и управление (по профилю)
|
Электромеханик
|
казахский
|
75
|
50
|
27356
|
русский
|
25
|
25
|
58
|
1303043
|
Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте
|
Электромеханик
|
казахский
|
50
|
50
|
27356
|
русский
|
25
|
59
|
1304043
|
Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
|
Техник-программист
|
казахский
|
25
|
27356
|
60
|
1305023
|
Информационные системы (по областям применения)
|
Техник-программист
|
казахский
|
50
|
25
|
27356
|
русский
|
25
|
61
|
1306083
|
Радиоэлектроника и связь (по видам)
|
Техник почтовой связи
|
казахский
|
25
|
27356
|
62
|
1306093
|
Радиоэлектроника и связь (по видам)
|
Техник по связи
|
казахский
|
25
|
27356
|
63
|
1309013
|
Оптическое и электронное оборудование (по видам)
|
Техник по связи
|
казахский
|
25
|
27356
|
64
|
1311013
|
Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта
|
Электромеханик связи
|
казахский
|
25
|
25
|
27356
|
Итого:
|
550
|
350
|
200
|
1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство
|
65
|
1401213
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
Техник-строитель
|
русский
|
50
|
27356
|
66
|
1401242
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
Мастер строитель широкого профиля
|
казахский
|
15
|
27356
|
67
|
1403082
|
Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)
|
Электрогазосварщик
|
казахский
|
25
|
27356
|
68
|
1405043
|
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
|
Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов
|
казахский
|
25
|
25
|
27356
|
69
|
1409053
|
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
|
Техник-путеец-строитель
|
казахский
|
25
|
27356
|
70
|
1410013
|
Строительство автомобильных дорог и аэродромов
|
Техник-строитель
|
русский
|
25
|
27356
|
71
|
1401252
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
Мастер отделочных строительных работ
|
казахский
|
25
|
27356
|
72
|
1417013
|
Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий
|
Техник-дизайнер
|
казахский
|
25
|
24824
|
73
|
1418023
|
Архитектура
|
Техник- проектировщик
|
казахский
|
50
|
24824
|
Итого:
|
290
|
150
|
140
|
1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология
|
74
|
1502033
|
Агрономия
|
Агроном
|
казахский
|
25
|
27356
|
75
|
1506023
|
Охотоведение и звероводство
|
Техник - охотовед
|
казахский
|
25
|
27356
|
76
|
1508052
|
Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам)
|
Лесник
|
казахский
|
25
|
27356
|
77
|
1510043
|
Механизация сельского хозяйства
|
Техник-механик
|
казахский
|
25
|
27356
|
78
|
1511033
|
Землеустройство
|
Техник
|
казахский
|
25
|
27356
|
79
|
1512103
|
Зоотехния
|
Зоотехник
|
казахский
|
25
|
27356
|
80
|
1513053
|
Ветеринария
|
Ветеринарный фельдшер
|
казахский
|
25
|
25
|
27356
|
81
|
1513032
|
Ветеринария
|
Ветеринарный санитар
|
казахский
|
25
|
27356
|
Итого:
|
225
|
75
|
150
|
Итого:
|
по городу Актобе: 3706
|
2330
|
1376
|
Мугалжарский район
|
0800000 - Нефтегазовое химическое производство
|
82
|
0809052
|
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)
|
Оператор по добыче нефти и газа
|
казахский
|
25
|
27356
|
0900000 - Энергетика
|
83
|
0902033
|
Электроснабжение (по отраслям)
|
Техник-электрик
|
казахский
|
25
|
27356
|
Итого:
|
50
|
50
|
Алгинский район
|
1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
|
84
|
1211032
|
Швейное производство и моделирование одежды
|
Швея
|
русский
|
25
|
27356
|
0100000 - Образование
|
85
|
0112013
|
Исламоведение
|
Имам хатиб
|
казахский
|
25
|
24824
|
Итого:
|
50
|
50
|
Айтекебийский район
|
1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
|
86
|
1211062
|
Швейное производство и моделирование одежды
|
Портной
|
казахский
|
25
|
31106
|
Итого:
|
25
|
25
|
Кобдинский район
|
1100000 - Транспорт (по отраслям)
|
87
|
1114042
|
Сварочное дело (по видам)
|
Электрогазосварщик
|
казахский
|
25
|
31106
|
Итого:
|
25
|
25
|
Уилский район
|
1300000 - Связь, телекоммуникации и информационные технологии
|
88
|
1304043
|
Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
|
Техник-программист
|
казахский
|
25
|
31106
|
1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология
|
89
|
1513063
|
Ветеринария
|
Ветеринарный техник
|
казахский
|
25
|
31106
|
Итого:
|
50
|
50
|
Хромтауский район
|
0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых
|
90
|
0705113
|
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
|
Техник-технолог
|
русский
|
25
|
27356
|
91
|
0707193
|
Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования
|
Электромеханик
|
русский
|
25
|
27356
|
92
|
0709183
|
Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)
|
Техник-технолог
|
русский
|
25
|
27356
|
Итого:
|
75
|
75
|
Итого по районам: 275
|
175
|
100
|
Итого по области: 3981
|
2505
|
1476
Государственный образовательный заказ по "Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" на 2018- 2019 учебный год
|
№
|
Код
|
Специальность
|
Квалификация
|
Язык обучения
|
Количество учащихся
|
Средняя стоимость расходов в месяц на обучение одного специалиста в тенге
|
9 класс
|
11 класс
|
город Актобе
|
0500000 - Сервис, экономика и управление
|
1
|
0503012
|
Слесарное дело
|
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудование
|
казахский
|
25
|
29 702
|
2
|
0506012
|
Парикмахерское искусство и декоративная косметика
|
Парикмахер-модельер
|
казахский
|
50
|
29 702
|
русский
|
25
|
3
|
0508012
|
Организация питания
|
Повар
|
русский
|
25
|
25
|
29 702
|
казахский
|
25
|
4
|
0508022
|
Организация питания
|
Кондитер
|
русский
|
25
|
29 702
|
казахский
|
50
|
Итого:
|
250
|
225
|
25
|
1000000 - Металлургия и машиностроение
|
5
|
1012032
|
Гибкие автоматические линии
|
Оператор станков с программным управлением
|
казахский
|
25
|
29 702
|
Итого:
|
25
|
25
|
1100000 - Транспорт (по отраслям)
|
6
|
1109012
|
Токарное дело и металлообработка (по видам)
|
Токарь
|
казахский
|
25
|
29 702
|
7
|
1114042
|
Сварочное дело (по видам)
|
Электрогазосварщик
|
казахский
|
25
|
29 702
|
русский
|
25
|
8
|
1119032
|
Холодильно - компрессорные машины и установки
|
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)
|
русский
|
25
|
29 702
|
Итого:
|
100
|
100
|
1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
|
9
|
1201072
|
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
Слесарь по ремонту автомобилей
|
казахский
|
25
|
29 702
|
10
|
1201023
|
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
Диспетчер автомобильного транспорта
|
русский
|
25
|
29 702
|
11
|
1201052
|
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
Менеджер автосервиса
|
казахский
|
25
|
29 702
|
Итого:
|
75
|
75
|
1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство
|
12
|
1401242
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
Мастер строитель широкого профиля
|
казахский
|
50
|
10
|
29 702
|
Итого:
|
60
|
50
|
10
|
Итого по городу Актобе: 510
|
475
|
35
|
Мугалжарский район
|
0500000 - Сервис, экономика и управление
|
13
|
0508022
|
Организация питания
|
Кондитер
|
казахский
|
25
|
27 356
|
1100000 - Транспорт (по отраслям)
|
14
|
1108062
|
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)
|
Помощник машиниста тепловоза
|
казахский
|
25
|
27 356
|
15
|
1115042
|
Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам)
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|
казахский
|
25
|
27 356
|
16
|
1114042
|
Сварочное дело (по видам)
|
Электрогазосварщик
|
казахский
|
25
|
27 356
|
1000000 - Металлургия и машиностроение
|
17
|
1013062
|
Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности
|
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|
русский
|
25
|
27 356
|
1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство
|
18
|
1405022
|
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
|
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве
|
казахский
|
25
|
27 356
|
Итого:
|
150
|
150
|
Алгинский район
|
1100000 - Транспорт (по отраслям)
|
21
|
1114042
|
Сварочное дело (по видам)
|
Электрогазосварщик
|
казахский
|
25
|
30 926
|
1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство
|
22
|
1401012
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
Каменщик
|
казахский
|
25
|
30 926
|
1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология
|
23
|
1504042
|
Фермерское хозяйство (по профилю)
|
повар
|
русский
|
25
|
30 926
|
Итого:
|
75
|
75
|
Айтекебийский район
|
0500000 - Сервис, экономика и управление
|
24
|
0508012
|
Организация питания
|
Повар
|
казахский
|
25
|
31 106
|
1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология
|
25
|
1504062
|
Фермерское хозяйство (по профилю)
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|
казахский
|
25
|
31 106
|
Итого:
|
50
|
50
|
Байганинский район
|
1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология
|
26
|
1504062
|
Фермерское хозяйство (по профилю)
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|
казахский
|
25
|
35 036
|
1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство
|
27
|
1401022
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
Плотник
|
казахский
|
25
|
35 036
|
Итого:
|
50
|
25
|
25
|
Кобдинский район
|
1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология
|
28
|
1504062
|
Фермерское хозяйство (по профилю)
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|
русский
|
25
|
31 106
|
29
|
1504042
|
Фермерское хозяйство (по профилю)
|
Повар
|
казахский
|
25
|
31 106
|
1100000 - Транспорт (по отраслям)
|
30
|
1114042
|
Сварочное дело (по видам)
|
Электрогазосварщик
|
казахский
|
25
|
31 106
|
Итого:
|
75
|
50
|
25
|
Уилский район
|
0500000 - Сервис, экономика и управление
|
31
|
0508012
|
Организация питания
|
Повар
|
казахский
|
25
|
31 106
|
1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология
|
32
|
1510012
|
Механизация сельского хозяйства
|
Слесарь ремонтник
|
казахский
|
25
|
31 106
|
Итого:
|
50
|
50
|
Хромтауский район
|
1100000 - Транспорт (по отраслям)
|
33
|
1114042
|
Сварочное дело (по видам)
|
Электрогазосващик
|
казахский
|
25
|
27 356
|
0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых
|
34
|
0705022
|
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
|
Горнорабочий подземный
|
казахский
|
25
|
27 356
|
1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
|
35
|
1201072
|
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
Слесарь по ремонту автомобилей
|
русский
|
25
|
27 356
|
Итого:
|
75
|
75
|
Шалкарский район
|
1100000 - Транспорт (по отраслям)
|
36
|
1114042
|
Сварочное дело (по видам)
|
Электрогазосващик
|
казахский
|
25
|
35 036
|
1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство
|
37
|
1211032
|
Швейное производство и моделирование одежды
|
Швея
|
казахский
|
25
|
35 036
|
Итого:
|
50
|
25
|
25
|
Итого по районам: 575
|
450
|
125
|
Итого по области: 1085
|
925
|
160
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