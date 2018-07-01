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Утвержден заказ Актюбинской области на подготовку специалистов с послесредним образованием

27 Июля 2018 08:50 125
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Утвержден заказ Актюбинской области на подготовку специалистов с послесредним образованием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановление акимата Актюбинской области  утвержден государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2018-2019 учебный год.      

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МИА «Казинформ» публикует текст документа.

Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2018-2019 учебный год

Постановление акимата Актюбинской области от 18 июля 2018 года № 316.

Зарегистрировано департаментом юстиции Актюбинской области 20 июля 2018 года № 5931

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 8) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием за счет средств областного бюджета на 2018-2019 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Государственному учреждению "Управление образования Актюбинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в департаменте юстиции Актюбинской области;

      2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Актюбинской области Нургалиева Е. Ж.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

 

      Аким Актюбинской области                                                        Б. Сапарбаев

 

 

Приложение к постановлению акимата Актюбинской области от "18" июля 2018 года № 316

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием за счет средств местного бюджета на 2018- 2019 учебный год

Код

Специальность

Квалификация

Язык обучения

Количество учащихся

Средняя стоимость расходов в месяц на обучение одного специалиста в тенге

9 класс

11 класс

город Актобе

0100000 - Образование

1

0101013

Дошкольное воспитание и обучение

Воспитатель дошкольных организаций

казахский

75

25

24824

русский

25

  

2

0103023

Физическая культура и спорт

Учитель физической культуры и спорта

казахский

50

25

24824

3

0103033

Физическая культура и спорт

Тренер-преподаватель по спорту

казахский

50

20

24824

4

0105013

Начальное образование

Учитель начального образования

казахский

50

25

24824

русский

50

  

5

0105023

Начальное образование

Учитель информатики начального образования

русский

  

25

24824

6

0105051

Начальное образование

Гувернант

казахский

  

25

24824

7

0105061

Начальное образование

Няня

казахский

25

  

24824

8

0105033

Начальное образование

Учитель иностранного языка начального образования

казахский

25

  

24824

9

0108013

Музыкальное образование

Учитель музыки в организациях дошкольного и основного среднего образования

казахский

  

25

24824

10

0111023

Основное среднее образование

Учитель русского языка и литературы

русский

  

25

24824

11

0111083

Основное среднее образование

Учитель иностранного языка

казахский

  

25

24824

12

0111013

Основное среднее образование

Учитель казахского языка и литературы

казахский

25

25

24824

13

0111063

Основное среднее образование

Учитель математики

казахский

50

25

24824
 

Итого:

695

    

425

270

  

0300000 - Медицина, фармацевтика

14

0301013

Лечебное дело

Фельдшер

казахский

  

25

27356

русский

  

25

  

15

0302022

Сестринское дело

Массажист (для слепых и слабовидящих)

русский

  

8

51668

16

0302033

Сестринское дело

Медицинская сестра общей практики

казахский

75

50

27356

русский

25

25

27356

17

0305013

Лабораторная диагностика

Медицинский лаборант

казахский

  

25

27356

18

0307013

Стоматология ортопедическая

Зубной техник (для инвалидов глухонемых)

русский

  

8

51668
 

Итого:

266

    

100

166

  

0400000 - Искусство и культура

19

0401013

Библиотечное дело

Библиотекарь

казахский

25

  

24824

20

0403013

Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по профилю)

Педагог - организатор досуга

казахский

46

  

24824

21

0404013

Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Фортепиано)

Преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер

русский

8

  

95125

22

0404023-1

Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Духовые и ударные инструменты)

Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра, ансамбля

казахский

3

  

95125

русский

3

  

23

0404023-2

Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Струнные инструменты)

Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра, ансамбля

русский

2

  

95125

24

0404033

Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Народные инструменты)

Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра народных инструментов

казахский

20

  

24824

25

0405013

Хоровое дирижирование

Преподаватель, хормейстер

русский

2

  

95125

казахский

5

  

95125

26

0406013

Теория музыки

Преподаватель детской музыкальной школы

русский

4

  

95125

27

0407013

Пение

Преподаватель детской музыкальной школы, артист академического пения, солист ансамбля

казахский

4

  

95125

русский

3

  

95125

28

0407023

Пение

Преподаватель детской музыкальной школы, артист народного пения с домброй

казахский

5

  

95125

29

0409013

Актерское искусство

Артист драматического театра

казахский

25

25

24824
 

Итого:

180

    

155

25

  

0500000 - Сервис, экономика и управление

30

0508012

Организация питания

Повар

русский

25

  

27690

31

0515013

Менеджмент

Менеджер

русский

25

  

27690

32

0514013

Оценка

Техник- оценщик

казахский

25

  

27690
 

Итого:

75

    

75

    

0600000 - Метрология, стандартизация и сертификация

33

0601023

Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

Техник-метролог

казахский

25

  

27690
 

Итого:

25

    

25

    

0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых

34

0713013

Геодезия и картография

Техник - геодезист

русский

25

  

27690
 

Итого:

25

    

25

  

0800000 - Нефтегазовое химическое производство

35

0809223

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)

Техник-технолог

казахский

25

25

24824

русский

25

36

0819073

Технология переработки нефти и газа

Техник-технолог

казахский

25

  

24824

русский

25
 

Итого:

125

    

100

25

  

0900000 - Энергетика

37

0901043

Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)

Техник -электрик

казахский

25

  

27356

38

0902033

Электроснабжение (по отраслям)

Техник-электрик

казахский

25

50

27356

39

0904033

Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог

Электромеханик

казахский

25

25

27356

40

0910022

Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

казахский

25

  

27356

русский

25

  
 

Итого:

200

    

125

75

  

1000000 - Металлургия и машиностроение

41

1013062

Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

русский

25

  

27356

42

1013073

Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности

Техник-механик

казахский

25

25

27356

русский

25

  

27356

43

1014013

Технология машиностроения (по видам)

Техник-технолог

русский

25

  

27356
 

Итого:

125

    

100

25

  

1100000 - Транспорт (по отраслям)

44

1107043

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно- дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Техник-электромеханик

казахский

  

25

27356

45

1108062

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)

Помощник машиниста тепловоза

казахский

25

25

27356

46

1108183

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)

Техник-электромеханик

казахский

50

50

27356

русский

25

  

47

1114063

Сварочное дело (по видам)

Техник-механик

казахский

25

  

27356
 

Итого:

225

    

125

100

  

1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

48

1201113

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

Электромеханик

казахский

25

  

27356

русский

25

  

49

1201123

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

Техник-механик

русский

75

  

27356

казахский

75

100

50

1203093

Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте

Техник организатор перевозок

казахский

50

50

27356

русский

25

  

51

1211062

Швейное производство и моделирование одежды

Портной

казахский

25

  

27356

русский

25

  

52

1211072

Швейное производство и моделирование одежды

Модельер-закройщик

казахский

  

25

27356

53

1225113

Производство мяса и мясных продуктов (по видам)

техник-технолог

казахский

25

  

27356

54

1226043

Технология и организация производства продукции предприятий питания

Техник-технолог

казахский

50

25

27356

русский

25

  

55

1227103

Печатное производство

Техник-технолог

казахский

25

  

27356

русский

25

  

56

1227113

Печатное производство

Техник по эксплуатации и ремонту оборудования

казахский

25

  

27356
 

Итого:

700

    

500

200

  

1300000 - Связь, телекоммуникации и информационные технологии

57

1302023

Автоматизация и управление (по профилю)

Электромеханик

казахский

75

50

27356

русский

25

25

58

1303043

Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте

Электромеханик

казахский

50

50

27356

русский

25

  

59

1304043

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

Техник-программист

казахский

25

  

27356

60

1305023

Информационные системы (по областям применения)

Техник-программист

казахский

50

25

27356

русский

25

  

61

1306083

Радиоэлектроника и связь (по видам)

Техник почтовой связи

казахский

  

25

27356

62

1306093

Радиоэлектроника и связь (по видам)

Техник по связи

казахский

25

  

27356

63

1309013

Оптическое и электронное оборудование (по видам)

Техник по связи

казахский

25

  

27356

64

1311013

Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта

Электромеханик связи

казахский

25

25

27356
 

Итого:

550

    

350

200

  

1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство

65

1401213

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Техник-строитель

русский

50

  

27356

66

1401242

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Мастер строитель широкого профиля

казахский

  

15

27356

67

1403082

Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)

Электрогазосварщик

казахский

  

25

27356

68

1405043

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов

казахский

25

25

27356

69

1409053

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Техник-путеец-строитель

казахский

  

25

27356

70

1410013

Строительство автомобильных дорог и аэродромов

Техник-строитель

русский

  

25

27356

71

1401252

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Мастер отделочных строительных работ

казахский

25

  

27356

72

1417013

Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий

Техник-дизайнер

казахский

  

25

24824

73

1418023

Архитектура

Техник- проектировщик

казахский

50

  

24824
 

Итого:

290

    

150

140

  

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

74

1502033

Агрономия

Агроном

казахский

  

25

27356

75

1506023

Охотоведение и звероводство

Техник - охотовед

казахский

  

25

27356

76

1508052

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам)

Лесник

казахский

  

25

27356

77

1510043

Механизация сельского хозяйства

Техник-механик

казахский

25

  

27356

78

1511033

Землеустройство

Техник

казахский

  

25

27356

79

1512103

Зоотехния

Зоотехник

казахский

25

  

27356

80

1513053

Ветеринария

Ветеринарный фельдшер

казахский

25

25

27356

81

1513032

Ветеринария

Ветеринарный санитар

казахский

  

25

27356
 

Итого:

225

    

75

150

  
 

Итого:

по городу Актобе: 3706

    

2330

1376

  

Мугалжарский район

0800000 - Нефтегазовое химическое производство

82

0809052

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)

Оператор по добыче нефти и газа

казахский

25

  

27356

0900000 - Энергетика

83

0902033

Электроснабжение (по отраслям)

Техник-электрик

казахский

25

  

27356
 

Итого:

50

    

50

    

Алгинский район

1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

84

1211032

Швейное производство и моделирование одежды

Швея

русский

  

25

27356

0100000 - Образование

85

0112013

Исламоведение

Имам хатиб

казахский

  

25

24824
 

Итого:

50

      

50

  

Айтекебийский район

1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

86

1211062

Швейное производство и моделирование одежды

Портной

казахский

  

25

31106
 

Итого:

25

      

25

  

Кобдинский район

1100000 - Транспорт (по отраслям)

87

1114042

Сварочное дело (по видам)

Электрогазосварщик

казахский

  

25

31106
 

Итого:

25

      

25

  

Уилский район

1300000 - Связь, телекоммуникации и информационные технологии

88

1304043

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

Техник-программист

казахский

25

  

31106

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

89

1513063

Ветеринария

Ветеринарный техник

казахский

25

  

31106
 

Итого:

50

    

50

    

Хромтауский район

0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых

90

0705113

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Техник-технолог

русский

25

  

27356

91

0707193

Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования

Электромеханик

русский

25

  

27356

92

0709183

Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)

Техник-технолог

русский

25

  

27356
 

Итого:

75

    

75

    
   

Итого по районам: 275

    

175

100

  
   

Итого по области: 3981

    

2505

1476

  

Государственный образовательный заказ по "Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" на 2018- 2019 учебный год

Код

Специальность

Квалификация

Язык обучения

Количество учащихся

Средняя стоимость расходов в месяц на обучение одного специалиста в тенге

9 класс

11 класс

город Актобе

0500000 - Сервис, экономика и управление

1

0503012

Слесарное дело

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудование

казахский

25

  

29 702

2

0506012

Парикмахерское искусство и декоративная косметика

Парикмахер-модельер

казахский

50

  

29 702

русский

25

  

3

0508012

Организация питания

Повар

русский

25

25

29 702

казахский

25

  

4

0508022

Организация питания

Кондитер

русский

25

  

29 702

казахский

50

  
 

Итого:

250

    

225

25

  

1000000 - Металлургия и машиностроение

5

1012032

Гибкие автоматические линии

Оператор станков с программным управлением

казахский

25

  

29 702
 

Итого:

25

    

25

    

1100000 - Транспорт (по отраслям)

6

1109012

Токарное дело и металлообработка (по видам)

Токарь

казахский

25

  

29 702

7

1114042

Сварочное дело (по видам)

Электрогазосварщик

казахский

25

  

29 702

русский

25

8

1119032

Холодильно - компрессорные машины и установки

Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)

русский

25

  

29 702
 

Итого:

100

    

100

    

1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

9

1201072

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

Слесарь по ремонту автомобилей

казахский

25

  

29 702

10

1201023

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

Диспетчер автомобильного транспорта

русский

25

  

29 702

11

1201052

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

Менеджер автосервиса

казахский

25

  

29 702
 

Итого:

75

    

75

    

1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство

12

1401242

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Мастер строитель широкого профиля

казахский

50

10

29 702
 

Итого:

60

    

50

10

  
   

Итого по городу Актобе: 510

    

475

35

  

Мугалжарский район

0500000 - Сервис, экономика и управление

13

0508022

Организация питания

Кондитер

казахский

25

  

27 356

1100000 - Транспорт (по отраслям)

14

1108062

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)

Помощник машиниста тепловоза

казахский

25

  

27 356

15

1115042

Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

казахский

25

  

27 356

16

1114042

Сварочное дело (по видам)

Электрогазосварщик

казахский

25

  

27 356

1000000 - Металлургия и машиностроение

17

1013062

Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

русский

25

  

27 356

1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство

18

1405022

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

казахский

25

  

27 356
 

Итого:

150

    

150

    

Алгинский район

1100000 - Транспорт (по отраслям)

21

1114042

Сварочное дело (по видам)

Электрогазосварщик

казахский

25

  

30 926

1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство

22

1401012

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Каменщик

казахский

25

  

30 926

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

23

1504042

Фермерское хозяйство (по профилю)

повар

русский

25

  

30 926
 

Итого:

75

    

75

    

Айтекебийский район

0500000 - Сервис, экономика и управление

24

0508012

Организация питания

Повар

казахский

25

  

31 106

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

25

1504062

Фермерское хозяйство (по профилю)

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

казахский

25

  

31 106
 

Итого:

50

    

50

    

Байганинский район

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

26

1504062

Фермерское хозяйство (по профилю)

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

казахский

  

25

35 036

1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство

27

1401022

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Плотник

казахский

25

  

35 036
 

Итого:

50

    

25

25

  

Кобдинский район

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

28

1504062

Фермерское хозяйство (по профилю)

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

русский

  

25

31 106

29

1504042

Фермерское хозяйство (по профилю)

Повар

казахский

25

  

31 106

1100000 - Транспорт (по отраслям)

30

1114042

Сварочное дело (по видам)

Электрогазосварщик

казахский

25

  

31 106
 

Итого:

75

    

50

25

  

Уилский район

0500000 - Сервис, экономика и управление

31

0508012

Организация питания

Повар

казахский

  

25

31 106

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

32

1510012

Механизация сельского хозяйства

Слесарь ремонтник

казахский

  

25

31 106
 

Итого:

50

      

50

  

Хромтауский район

1100000 - Транспорт (по отраслям)

33

1114042

Сварочное дело (по видам)

Электрогазосващик

казахский

25

  

27 356

0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых

34

0705022

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Горнорабочий подземный

казахский

25

  

27 356

1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

35

1201072

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

Слесарь по ремонту автомобилей

русский

25

  

27 356
 

Итого:

75

    

75

    

Шалкарский район

1100000 - Транспорт (по отраслям)

36

1114042

Сварочное дело (по видам)

Электрогазосващик

казахский

25

  

35 036

1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство

37

1211032

Швейное производство и моделирование одежды

Швея

казахский

  

25

35 036
 

Итого:

50

    

25

25

  
   

Итого по районам: 575

    

450

125

  
   

Итого по области: 1085

    

925

160

  

 

 


 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, Образование,
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954-047
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