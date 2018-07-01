Утвержден заказ Актюбинской области на подготовку специалистов с послесредним образованием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановление акимата Актюбинской области утвержден государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2018-2019 учебный год.

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2018-2019 учебный год

Постановление акимата Актюбинской области от 18 июля 2018 года № 316.

Зарегистрировано департаментом юстиции Актюбинской области 20 июля 2018 года № 5931

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 8) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием за счет средств областного бюджета на 2018-2019 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению "Управление образования Актюбинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в департаменте юстиции Актюбинской области;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Актюбинской области Нургалиева Е. Ж.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Аким Актюбинской области Б. Сапарбаев

Приложение к постановлению акимата Актюбинской области от "18" июля 2018 года № 316

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием за счет средств местного бюджета на 2018- 2019 учебный год

№ Код Специальность Квалификация Язык обучения Количество учащихся Средняя стоимость расходов в месяц на обучение одного специалиста в тенге 9 класс 11 класс город Актобе 0100000 - Образование 1 0101013 Дошкольное воспитание и обучение Воспитатель дошкольных организаций казахский 75 25 24824 русский 25 2 0103023 Физическая культура и спорт Учитель физической культуры и спорта казахский 50 25 24824 3 0103033 Физическая культура и спорт Тренер-преподаватель по спорту казахский 50 20 24824 4 0105013 Начальное образование Учитель начального образования казахский 50 25 24824 русский 50 5 0105023 Начальное образование Учитель информатики начального образования русский 25 24824 6 0105051 Начальное образование Гувернант казахский 25 24824 7 0105061 Начальное образование Няня казахский 25 24824 8 0105033 Начальное образование Учитель иностранного языка начального образования казахский 25 24824 9 0108013 Музыкальное образование Учитель музыки в организациях дошкольного и основного среднего образования казахский 25 24824 10 0111023 Основное среднее образование Учитель русского языка и литературы русский 25 24824 11 0111083 Основное среднее образование Учитель иностранного языка казахский 25 24824 12 0111013 Основное среднее образование Учитель казахского языка и литературы казахский 25 25 24824 13 0111063 Основное среднее образование Учитель математики казахский 50 25 24824 Итого: 695 425 270 0300000 - Медицина, фармацевтика 14 0301013 Лечебное дело Фельдшер казахский 25 27356 русский 25 15 0302022 Сестринское дело Массажист (для слепых и слабовидящих) русский 8 51668 16 0302033 Сестринское дело Медицинская сестра общей практики казахский 75 50 27356 русский 25 25 27356 17 0305013 Лабораторная диагностика Медицинский лаборант казахский 25 27356 18 0307013 Стоматология ортопедическая Зубной техник (для инвалидов глухонемых) русский 8 51668 Итого: 266 100 166 0400000 - Искусство и культура 19 0401013 Библиотечное дело Библиотекарь казахский 25 24824 20 0403013 Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по профилю) Педагог - организатор досуга казахский 46 24824 21 0404013 Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Фортепиано) Преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер русский 8 95125 22 0404023-1 Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Духовые и ударные инструменты) Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра, ансамбля казахский 3 95125 русский 3 23 0404023-2 Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Струнные инструменты) Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра, ансамбля русский 2 95125 24 0404033 Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (Народные инструменты) Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра народных инструментов казахский 20 24824 25 0405013 Хоровое дирижирование Преподаватель, хормейстер русский 2 95125 казахский 5 95125 26 0406013 Теория музыки Преподаватель детской музыкальной школы русский 4 95125 27 0407013 Пение Преподаватель детской музыкальной школы, артист академического пения, солист ансамбля казахский 4 95125 русский 3 95125 28 0407023 Пение Преподаватель детской музыкальной школы, артист народного пения с домброй казахский 5 95125 29 0409013 Актерское искусство Артист драматического театра казахский 25 25 24824 Итого: 180 155 25 0500000 - Сервис, экономика и управление 30 0508012 Организация питания Повар русский 25 27690 31 0515013 Менеджмент Менеджер русский 25 27690 32 0514013 Оценка Техник- оценщик казахский 25 27690 Итого: 75 75 0600000 - Метрология, стандартизация и сертификация 33 0601023 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) Техник-метролог казахский 25 27690 Итого: 25 25 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 34 0713013 Геодезия и картография Техник - геодезист русский 25 27690 Итого: 25 25 0800000 - Нефтегазовое химическое производство 35 0809223 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю) Техник-технолог казахский 25 25 24824 русский 25 36 0819073 Технология переработки нефти и газа Техник-технолог казахский 25 24824 русский 25 Итого: 125 100 25 0900000 - Энергетика 37 0901043 Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) Техник -электрик казахский 25 27356 38 0902033 Электроснабжение (по отраслям) Техник-электрик казахский 25 50 27356 39 0904033 Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог Электромеханик казахский 25 25 27356 40 0910022 Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию казахский 25 27356 русский 25 Итого: 200 125 75 1000000 - Металлургия и машиностроение 41 1013062 Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике русский 25 27356 42 1013073 Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности Техник-механик казахский 25 25 27356 русский 25 27356 43 1014013 Технология машиностроения (по видам) Техник-технолог русский 25 27356 Итого: 125 100 25 1100000 - Транспорт (по отраслям) 44 1107043 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно- дорожных машин и оборудования (по отраслям) Техник-электромеханик казахский 25 27356 45 1108062 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) Помощник машиниста тепловоза казахский 25 25 27356 46 1108183 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) Техник-электромеханик казахский 50 50 27356 русский 25 47 1114063 Сварочное дело (по видам) Техник-механик казахский 25 27356 Итого: 225 125 100 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 48 1201113 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта Электромеханик казахский 25 27356 русский 25 49 1201123 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта Техник-механик русский 75 27356 казахский 75 100 50 1203093 Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте Техник организатор перевозок казахский 50 50 27356 русский 25 51 1211062 Швейное производство и моделирование одежды Портной казахский 25 27356 русский 25 52 1211072 Швейное производство и моделирование одежды Модельер-закройщик казахский 25 27356 53 1225113 Производство мяса и мясных продуктов (по видам) техник-технолог казахский 25 27356 54 1226043 Технология и организация производства продукции предприятий питания Техник-технолог казахский 50 25 27356 русский 25 55 1227103 Печатное производство Техник-технолог казахский 25 27356 русский 25 56 1227113 Печатное производство Техник по эксплуатации и ремонту оборудования казахский 25 27356 Итого: 700 500 200 1300000 - Связь, телекоммуникации и информационные технологии 57 1302023 Автоматизация и управление (по профилю) Электромеханик казахский 75 50 27356 русский 25 25 58 1303043 Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте Электромеханик казахский 50 50 27356 русский 25 59 1304043 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) Техник-программист казахский 25 27356 60 1305023 Информационные системы (по областям применения) Техник-программист казахский 50 25 27356 русский 25 61 1306083 Радиоэлектроника и связь (по видам) Техник почтовой связи казахский 25 27356 62 1306093 Радиоэлектроника и связь (по видам) Техник по связи казахский 25 27356 63 1309013 Оптическое и электронное оборудование (по видам) Техник по связи казахский 25 27356 64 1311013 Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта Электромеханик связи казахский 25 25 27356 Итого: 550 350 200 1400000 - Строительство и коммунальное хозяйство 65 1401213 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Техник-строитель русский 50 27356 66 1401242 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Мастер строитель широкого профиля казахский 15 27356 67 1403082 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) Электрогазосварщик казахский 25 27356 68 1405043 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов казахский 25 25 27356 69 1409053 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Техник-путеец-строитель казахский 25 27356 70 1410013 Строительство автомобильных дорог и аэродромов Техник-строитель русский 25 27356 71 1401252 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Мастер отделочных строительных работ казахский 25 27356 72 1417013 Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий Техник-дизайнер казахский 25 24824 73 1418023 Архитектура Техник- проектировщик казахский 50 24824 Итого: 290 150 140 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 74 1502033 Агрономия Агроном казахский 25 27356 75 1506023 Охотоведение и звероводство Техник - охотовед казахский 25 27356 76 1508052 Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) Лесник казахский 25 27356 77 1510043 Механизация сельского хозяйства Техник-механик казахский 25 27356 78 1511033 Землеустройство Техник казахский 25 27356 79 1512103 Зоотехния Зоотехник казахский 25 27356 80 1513053 Ветеринария Ветеринарный фельдшер казахский 25 25 27356 81 1513032 Ветеринария Ветеринарный санитар казахский 25 27356 Итого: 225 75 150 Итого: по городу Актобе: 3706 2330 1376 Мугалжарский район 0800000 - Нефтегазовое химическое производство 82 0809052 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю) Оператор по добыче нефти и газа казахский 25 27356 0900000 - Энергетика 83 0902033 Электроснабжение (по отраслям) Техник-электрик казахский 25 27356 Итого: 50 50 Алгинский район 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 84 1211032 Швейное производство и моделирование одежды Швея русский 25 27356 0100000 - Образование 85 0112013 Исламоведение Имам хатиб казахский 25 24824 Итого: 50 50 Айтекебийский район 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 86 1211062 Швейное производство и моделирование одежды Портной казахский 25 31106 Итого: 25 25 Кобдинский район 1100000 - Транспорт (по отраслям) 87 1114042 Сварочное дело (по видам) Электрогазосварщик казахский 25 31106 Итого: 25 25 Уилский район 1300000 - Связь, телекоммуникации и информационные технологии 88 1304043 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) Техник-программист казахский 25 31106 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 89 1513063 Ветеринария Ветеринарный техник казахский 25 31106 Итого: 50 50 Хромтауский район 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 90 0705113 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых Техник-технолог русский 25 27356 91 0707193 Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования Электромеханик русский 25 27356 92 0709183 Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) Техник-технолог русский 25 27356 Итого: 75 75 Итого по районам: 275 175 100 Итого по области: 3981 2505 1476

Государственный образовательный заказ по "Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" на 2018- 2019 учебный год