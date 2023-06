Утвержден список из 138 вузов, рекомендуемых для обучения по программе «Болашақ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра образования и науки РК утвержден список рекомендуемых зарубежных высших учебных заведений для обучения в рамках программы «Болашақ» в 2020 году передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Благодаря изменениям, внесенным в новые Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашақ», качественно и количественно изменился список зарубежных высших учебных заведений.

В него вошли 138 зарубежных вузов, входящих в топ-100 позиций двух и более международных академических рейтингов, а именно QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, The U.S. News & World Report Best Global University Ranking.

В список также вошли высшие учебные заведения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с не менее 65 баллами в рейтинге лучших мировых университетов по версии издания The U.S. News & World Report Best Global University Ranking.

Для сравнения: в 2019 году в списке рекомендованных зарубежных высших учебных заведений было 537 вузов, из которых только 20% входили в топ-100 международных рейтингов.

Таким образом, в списке 2020 года предложены ведущие вузы мира по подготовке обладателей международной стипендии «Болашақ» по востребованным для нашей страны специальностям.

Список рекомендуемых для обучения зарубежных высших учебных заведений по программе «Болашақ» размещен на официальном сайте АО «Центр международных программ» по следующей ссылке.