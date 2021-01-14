Утвержден список депутатов в маслихат Алматы от Nur Otan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 января решением Бюро Политического Совета Алматинского городского филиала партии Nur Otan в соответствии с п. 1 ст. 112 Конституционного закона «О выборах в РК» утвержден список в составе 29 кандидатов и направлен в Территориальную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов маслихата г. Алматы VІI созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя городского филиала партии, акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, перед новой депутатской фракцией стоят задачи по системному контролю за исполнением предвыборной программы, разработанной на основе стратегии «Алматы-2050» и выполнением наказов избирателей.

В представленном списке доля женщин составила 31%, доля молодежи – 24%. Средний возраст составил 43 года (VI Созыв – 48 лет), состав омолодился на 5 лет.

Список от алматинского городского филиала партии Nur Otan





1. Аканова Асия Айкановна – директор центра активного долголетия Алмалинского района и ОФ «Күміс ғасыр».

2. Авершин Константин Викторович – лидер ОД «Я – Алматинец».

3. Абдумалик Жансая Данияровна – казахстанская шахматистка, международный мастер спорта и гроссмейстер среди женщин.

4. Адильханов Мурат Адильханович – председатель правления «Коктем групп ЛТД».

5. Байтасов Арманжан Мерекеевич – председатель Совета директоров Tanmedia Group.

6. Бекенова Гульжан Мирзалиевна – директор КГУ «Школа-лицей №169».

7. Билисбеков Аскар Ергалиевич – председатель Правления АО «СПК «Алматы».

8. Булекбаева Райхан Чантовна – директор колледжа им. Д. Кунаева.

9. Грачев Михаил Владимирович – директор АО «ДСУ-13».

10. Есматов Серик Аманжолович – параолимпиец, экс-капитан молодежной сборной РК по волейболу.

11. Жудебаев Арман Адильханович – ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

12. Зулеев Мухтар Махамбетович – директор ТОО «Good food KZ».

13. Ибрагимова Ляззат Еркеновна – председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

14. Ибраимов Ермахан Сагиевич – олимпийский чемпион по боксу, директор РГКП «Центр олимпийской подготовки по боксу».

15. Канкуров Станислав Владимирович – первый заместитель председателя алматинского ГФ Nur Otan.

16. Касымов Ербулат Булатович – председатель совета директоров холдинговой компании «Айсултан».

17. Кобеева Алтынай Орманкалиевна – секретарь Общественного совета г. Алматы, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр».

18. Кодасбаев Алмат Турысбекович – главный врач ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», победитель проекта «100 новых лиц».

19. Құдайберген Қайрат Құдайбергенұлы – директор инвестиционного холдинга Q3 Worldwide.

20. Курманбек Асель – учредитель ТОО «Green Works».

21. Набиев Амиржан Амиржанович – директор ТОО «Атрикс-Строй».

22. Садыков Болат Нурмурзаевич – главный врач ГКП «Городская клиническая больница №5».

23. Сәрсенбай Қали Қошқарұлы – главный редактор «Алматы ақшамы».

24. Талбидинов Есенгельди Закирханович – генеральный директор «Жол- Транссервис-2006».

25. Тау Нурымбек – директор «Daco motors KZ».

26. Умирбаева Зауреш Абилгожановна – председатель Территориального объединения профсоюзов г. Алматы «Профсоюзный центр».

27. Финогенов Максим Владимирович – директор компании «DWS group».

28. Шардинов Шухрат Ахметжанович – генеральный директор «АЗМК».

29. Шимашева Рахат Сейдахметовна – руководитель управления социального благосостояния г. Алматы.



