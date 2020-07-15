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    Утвержден порядок отбора оператора Евразийской сети промышленной кооперации

    15 Июля 2020, 05:55

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета ЕЭК утвержден порядок отбора единственного оператора при реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    В рамках реализации проекта предусмотрено определение участниками Союза национальных операторов в странах. Затем национальными операторами государств – членов ЕАЭС в виде отдельной организации учреждается единственный оператор.

    Напомним, проект Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий реализуется цифровым офисом ЕЭК в рамках выполнения решения Евразийского Межправительственного Совета от 30.04.2019 г.

    Проект предполагает создание автоматизированной системы по предоставлению хозяйствующим субъектам стран ЕЭК механизма оперативного подбора наиболее эффективных партнеров по кооперации и субконтрактации, вовлечения малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, также создания условий для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и органов государственной власти государств-членов в сквозных процессах и цифровых сервисах.

    В результате реализации проекта будет обеспечен доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет включения сервисов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий национальных компонентов евразийской сети, и большому объему консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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