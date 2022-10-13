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    Утвержден перенос дней отдыха в 2022 году

    13 Октября 2022, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов внес изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713 «О переносе дней отдыха в 2022 году», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Согласно новому постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2022 года №796, дни отдыха переносятся:

    с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года;

    с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года;

    с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.».

    Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.


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