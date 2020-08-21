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    Утвержден перечень работ на соискание госпремии имени аль-Фараби

    21 Августа 2020, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Комиссия рассмотрела шесть работ, выдвинутых на соискание премии, а также ознакомилась с результатами государственной научно-технической экспертизы и экспертно-аналитических рекомендаций трех секций:

    по медицинским наукам;

    по общественно-гуманитарным наукам;

    по естественным наукам и металлургии.

    По итогам заседания комиссии утвержден перечень работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби 2020 года, который будет опубликован в средствах массовой информации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Наука Другие государственные органы аль-Фараби
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