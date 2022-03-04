Утвержден новый состав Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
В него вошли общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители регионов, сельской и творческой молодежи, обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», члены Президентского молодежного кадрового резерва, лидеры молодежных организаций.
Все они являются признанными профессионалами в своей сфере, хорошо знакомы с актуальными молодежными проблемами, обладают авторитетом и доверием среди различных категорий молодежи.
Новая команда будет участвовать в подготовке концептуальных документов и практических рекомендаций по совершенствованию молодежной политики.
Недавно мы с членами Совета провели ZOOM-встречу, обсудили ближайшие планы и формат работы.
Надеюсь, на новом этапе развития страны Совет станет действенной площадкой для системного продвижения молодежной повестки и комплексного решения проблем казахстанской молодежи.