Утвержден новый состав Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь РК Ерлан Карин опубликовал в Facebook новый состав Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В него вошли общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители регионов, сельской и творческой молодежи, обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», члены Президентского молодежного кадрового резерва, лидеры молодежных организаций.

Все они являются признанными профессионалами в своей сфере, хорошо знакомы с актуальными молодежными проблемами, обладают авторитетом и доверием среди различных категорий молодежи.

Новая команда будет участвовать в подготовке концептуальных документов и практических рекомендаций по совершенствованию молодежной политики.

Недавно мы с членами Совета провели ZOOM-встречу, обсудили ближайшие планы и формат работы.

Надеюсь, на новом этапе развития страны Совет станет действенной площадкой для системного продвижения молодежной повестки и комплексного решения проблем казахстанской молодежи.



