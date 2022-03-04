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    11:15, 04 Март 2022 | GMT +6

    Утвержден новый состав Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь РК Ерлан Карин опубликовал в Facebook новый состав Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    В него вошли общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители регионов, сельской и творческой молодежи, обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», члены Президентского молодежного кадрового резерва, лидеры молодежных организаций.

    Все они являются признанными профессионалами в своей сфере, хорошо знакомы с актуальными молодежными проблемами, обладают авторитетом и доверием среди различных категорий молодежи.

    Новая команда будет участвовать в подготовке концептуальных документов и практических рекомендаций по совершенствованию молодежной политики.

    Недавно мы с членами Совета провели ZOOM-встречу, обсудили ближайшие планы и формат работы.

    Надеюсь, на новом этапе развития страны Совет станет действенной площадкой для системного продвижения молодежной повестки и комплексного решения проблем казахстанской молодежи.




    Теги:
    Президент Казахстана Главная Общество Молодежь
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