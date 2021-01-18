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    Утвержден новый состав Правительства Казахстана

    18 Января 2021, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ «О составе Правительства Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О составе Правительства Республики Казахстан

    В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Назначить:

    Смаилова Алихана Асхановича – Первым Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

    Скляра Романа Васильевича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

    Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

    Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;

    Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

    Ермекбаева Нурлана Байузаковича – Министром обороны Республики Казахстан;

    Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;

    Балаеву Аиду Галымовну – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;

    Омарова Сапархана Кесикбаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;

    Бекетаева Марата Бакытжановича – Министром юстиции Республики Казахстан;

    Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;

    Цоя Алексея Владимировича – Министром здравоохранения Республики Казахстан;

    Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

    Атамкулова Бейбута Бакировича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

    Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;

    Раимкулову Актоты Рахматуллаевну – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;

    Султанова Бахыта Турлыхановича – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;

    Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

    Иргалиева Асета Армановича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;

    Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

    Мирзагалиева Магзума Маратовича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

    Ногаева Нурлана Аскаровича – Министром энергетики Республики Казахстан.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 18 января 2021 года

    № 494

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда
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