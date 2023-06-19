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    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат

    19 Июня 2023, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев предложил утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве без права на изменения минимум на 5 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из нерешенных проблем отрасли является обеспечение безгарантийных кредитов финансовых организаций. Например, для получения кредита в размере 1 млрд тенге от корпорации «Агрокредит» на строительство тепличного комплекса четвертого поколения площадью 1 га по программе «Агробизнес» необходимо предоставить гарантию в размере 1 млрд тенге. Хоть фермеры и хотят работать, финансисты «играют» цифрами и не дают им работать», - сказал председатель комитета в ходе Правительственного часа в Мажилисе.

    По его мнению, необходимо в корне пересмотреть условия кредитования аграриев и требования к залогу.

    «Руководство министерства меняло приказы, связанные с предоставлением субсидий, 21 раз за время службы состава с сентября 2021 года по настоящее время. Как фермерам следует планировать свою деятельность, когда политика государственных субсидий меняется каждые шесть месяцев? Министерству крайне необходимо установить стабильные и понятные правила субсидирования и не менять их по крайней мере 5 лет», - отметил депутат.

    Ранее сообщалось, что председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев раскритиковал работу Министерства сельского хозяйства по защите интересов аграриев.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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