Утвердить комплексный план по защите детей от насилия намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены утвердить комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», передает корреспондент МИА «Казинфомр».

Соответствующее постановление Правительства размещено на портале открытых НПА.

В документе отмечено, что основаниями для принятия проекта являются соответствующие правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения Президента, Руководства Администрации Президента, Правительства и Канцелярии.

«Необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости – решение Республиканской бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения Республиканской бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке)

Реализация проекта не предусматривает сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов», - отмечено в пояснительной записке к проекту постановления Правительства.

Целью данного проекта постановления является создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей на 2023-2025 годы.



