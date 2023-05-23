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    Утвердить комплексный план по защите детей от насилия намерены в Казахстане

    23 Мая 2023, 12:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены утвердить комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», передает корреспондент МИА «Казинфомр».

    Соответствующее постановление Правительства размещено на портале открытых НПА.

    В документе отмечено, что основаниями для принятия проекта являются соответствующие правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения Президента, Руководства Администрации Президента, Правительства и Канцелярии.

    «Необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости – решение Республиканской бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения Республиканской бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке)

    Реализация проекта не предусматривает сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов», - отмечено в пояснительной записке к проекту постановления Правительства.

    Целью данного проекта постановления является создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей на 2023-2025 годы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Безопасность Общество
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