Утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала возможность введения запрета на проведение утренников и корпоративов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет, такого критического подъема заболевания нет. Идет рост вирусных инфекций, идет рост и коронавирусной инфекции. Если смотреть по неделям, то в сутки более 200 случаев инфекции регистрируется. Мы рекомендуем всем в местах массового скопления носить маски», - сказала Ажар Гиният в кулуарах заседания Правительства.

Ранее министр сообщила о росте сезонных вирусных заболеваний в стране.

«На сегодняшний день идет рост всех вирусных заболеваний, в том числе и гриппа. Все сезонные вирусные инфекции «подняли голову». Учитывая, что сейчас ограничительных мероприятий нет, люди не одевают маски. Видно, что в сравнении с прошлым годом идет рост. Грипп «А» и «В» у нас зарегистрирован, каких-то других видов не выявлено», - сказала Ажар Гиният.

