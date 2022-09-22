Утонули четыре человека во время рыбалки за два года в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – За последние два года в Восточно-Казахстанской области из-за нарушений правил безопасности при ловле рыбы на водоемах утонуло 4 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Рыбалка-отличный вид отдыха, однако при несоблюдении правил безопасности, она может стать очень опасной. К сожалению, многие любители этого отдыха на воде, забывают об этом. Так, в регионе в 2021 году утонуло 3 человека, в 2022 году – 1 человек», - сообщил главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Андрей Вебер.

Он также отметил, что рыбаки часто погибают, упав за борт лодки в нетрезвом состоянии.

«В основном такие происшествия связаны с падением человека за борт плавсредства. В большинстве случаев это происходит, когда люди встают в рост на лодке, желая порыбачить стоя. Данное положение крайне неустойчиво, и поэтому, чтобы не оказаться в воде, нужно стоять лицом к носу или корме, расставив ноги. Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна, или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами», - сказал офицер управления Гражданской обороны ДЧС ВКО Ерик Турсынгалиев.

Также он отметил, что на всех, кто находится в лодке, обязательно должны быть спасательные жилеты. При себе в обязательном порядке иметь медицинскую аптечку, карту местности.



