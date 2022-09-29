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    Уточняющий механизмы формирования кадрового состава ЕЭК протокол ратифицировал Сенат

    29 Сентября 2022, 10:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В заключении Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству отмечено, что целью законопроекта является ратификация Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части совершенствования механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия), подписанного 5 августа 2021 года в городе Москве.

    В соответствии с законопроектом с директорами департаментов комиссии и их заместителями трудовые договоры (контракты) будут заключаться на срок, не превышающий срок работы коллегии комиссии.

    «Для сотрудников комиссии устанавливается пятилетний срок трудовых договоров (контрактов) с возможностью их продления на тот же срок», - сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, представляя законопроект на пленарном заседании Палаты.

    Глава МТИ добавил, что каждые три года сотрудники будут проходить аттестацию.

    В Комитете по экономической политике, инновационному развитию

    и предпринимательству поясняют, что при комплектовании департаментов комиссии сотрудниками на конкурсной основе будет предусматриваться учет результатов квалификационного отбора, проведенного в государстве-члене, если необходимость такого отбора предусмотрена законодательством государства-члена.

    В рамках протокола директоры департаментов комиссии и их заместители, трудовые договоры с которыми заключены до вступления в силу настоящего протокола, продолжат выполнять возложенные на них обязанности до истечения сроков, предусмотренных их трудовыми договорами (контрактами).

    В соответствии с протоколом мероприятия, связанные с переходом сотрудников комиссии на работу на условиях срочного трудового договора (контракта), будут осуществляться в течение шести месяцев с даты вступления в силу настоящего протокола.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Экономика ЕАЭС Минторговли
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