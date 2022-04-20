Уточненный прогноз макроэкономических показателей представили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе представили уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рассмотрение вносится уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2022 год. Прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по развитию мировой экономики», - сообщил и.о. министра национальной экономики Тимур Жаксылыков на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста ВВП составил 3,5% по итогам января-февраля т.г.

Средняя цена на нефть с начала года составила 98 долларов США за баррель. При этом прогнозы МФО на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 долларов до 105 долларов за баррель.

«В этой связи, при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов США за баррель. По оценке международных финансовых организаций, в текущем году ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП. Агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн тенге выше одобренного прогноза», - пояснил Тимур Жаксылыков.

Кроме того, по его словам, снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов.