Утилизация фрагментов боеприпасов ведется в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории склада инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов боеприпасов на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Сжигание проводится в специально оборудованной печи, которая заглублена в землю. Работы организованы в строгом соблюдении всех норм и требований безопасности. Опасности для местного населения, крестьянских хозяйств нет.

О плановых работах по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов совместно с местными исполнительными органами было проведено информирование. Местное население было заблаговременно оповещено.

Помимо сжигания часть инженерных боеприпасов планируется вывезти и уничтожить на специально оборудованной площадке. Она определена местными властями и находится на безопасном удалении от населенных пунктов и крестьянских хозяйств. Расстояние до ближайшего крестьянского хозяйства составляет не менее одного-полутора километров.

Необходимо отметить, что инженерные боеприпасы при взрыве не разлетаются на большие расстояния, а взрываются на месте. При проведении подрывных работ разлета осколков происходить не будет.

В ближайшее время проведение подрывных работ не планируется. Об их начале население будет также заблаговременно оповещено через местные исполнительные органы.