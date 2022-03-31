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    Утилизация фрагментов боеприпасов ведется в Жамбылской области

    31 Марта 2022, 22:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории склада инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов боеприпасов на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Сжигание проводится в специально оборудованной печи, которая заглублена в землю. Работы организованы в строгом соблюдении всех норм и требований безопасности. Опасности для местного населения, крестьянских хозяйств нет.

    О плановых работах по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов совместно с местными исполнительными органами было проведено информирование. Местное население было заблаговременно оповещено.

    Помимо сжигания часть инженерных боеприпасов планируется вывезти и уничтожить на специально оборудованной площадке. Она определена местными властями и находится на безопасном удалении от населенных пунктов и крестьянских хозяйств. Расстояние до ближайшего крестьянского хозяйства составляет не менее одного-полутора километров.

    Необходимо отметить, что инженерные боеприпасы при взрыве не разлетаются на большие расстояния, а взрываются на месте. При проведении подрывных работ разлета осколков происходить не будет.

    В ближайшее время проведение подрывных работ не планируется. Об их начале население будет также заблаговременно оповещено через местные исполнительные органы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Армия Видео Регионы Казахстана Минобороны РК Вооруженные силы
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