Утильсбор вводят в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане вводится утилизационный сбор. Главой государства подписан Закон КР «Об отходах производства и потребления», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.



Согласно закону, государственные органы, местные госадминистрации и органы местного самоуправления, юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели имеют право на приобретение и отказ от права собственности на отходы.

Также предусмотрены требования по обеспечению разделения отходов по видам к производителям отходов либо уполномоченными ими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обращение с отходами.

Объекты по переработке отходов будут проходить регистрацию в специальном реестре в установленном Кабмином КР порядке.

Законом предусматривается порядок уплаты и расходования средств утилизационного сбора.

Ставки утилизационного сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, отходы от использования которых подлежат переработке, будут устанавливаться Кабмином КР.

Перечень товаров, упаковки товаров, подлежащие переработке после утраты ими потребительских свойств, с учетом возможных социально-экономических последствий, а также уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, связанного с утратой потребительских свойств таких товаров, также определяется Кабмином КР.

Для обеспечения выполнения нормативов переработки юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели смогут создавать объединения (ассоциации).

За негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов с учетом объема отходов, класса опасности и нормативов размещения установлено взимание платы. Полученные средства будут направлены в республиканский бюджет с целью дальнейшего использования на природоохранные мероприятия в области обращения с отходами.