Утильсбор: почему в Казахстане не увеличивают размер скидочного сертификата для аграриев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов объяснил нерентабельность повышения размера скидочного сертификата на утильсбор для аграриев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2022 года деятельность ТОО «Оператор РОП» по сбору утилизационного сбора прекращена с передачей соответствующих функций в АО «Жасыл Даму». В настоящее время осуществляется работа по приему активов государством с дальнейшим проведением процедуры аудита, утверждением организационной структуры АО «Жасыл Даму» со штатной численностью», - сообщил Алихан Смаилов в своем депзапросе.

По его словам, с 21 января 2022 года проведен ряд заседаний под председательством Министра экологии, геологии и природных ресурсов, проходившие в открытом доступе, на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» совместно с бизнес и гражданским сообществом по вопросам снижения утилизационного сбора на автотранспортные средства, сельскохозяйственную технику и другие.

«По итогам обсуждений принято решение снизить на 50% от действующих ставок утилизационного сбора на легковые автомобили и сельскохозяйственную технику. При этом в настоящее время утилизационный сбор распространяется на импортные трактора, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, производство которых налажено в Казахстане», - отметил Премьер.

Также в рамках программы утилизации, вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники, реализуется механизм скидочного сертификата, номинал которого может пересматриваться.

«Однако повышение стоимости сертификата приведет к сокращению их количества. В свою очередь, согласно таможенному законодательству ЕАЭС, вопросы введения моратория на таможенные пошлины для грузового транспорта и сельхозтехники, не имеющих казахстанских аналогов, регулируются на наднациональном уровне», - заключил глава Кабмина.



