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    Утерянный кошелек с миллионом тенге вернул владелице участковый в Шымкенте

    31 Августа 2023, 15:37

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Женщина потеряла портмоне с крупной суммой денег, документами и банковскими картами в одном из ТЦ Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С сообщением об утере в управление полиции Абайского района по каналу 102 обратилась местная жительница Умида Абдумуталиповна.

    Со слов горожанки, пропажу своего портмоне с крупной суммой денег, документами и банковскими картами она обнаружила при совершении покупок в торговом центре. Спустя около часа безрезультатных самостоятельных поисков, женщина решила прибегнуть к помощи полицейских. По вызову на место прибыли инспекторы участкового пункта №1, которые, расспросив гражданку, приступили к прочесыванию пути ее следования.

    В результате, в течение получаса полицейский Нурбол Тулендибаев нашел кошелек под креслом в одном из магазинов и со всем содержимым вернул законной владелице.

    В свою очередь, Умида Абдумуталиповна выразила искреннюю признательность стражу порядка за оперативную работу и честность. Участковый же отметил, что всегда прикладывает максимум усилий, чтобы оправдать надежды тех, кто нуждается в его помощи.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Шымкент полиция
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