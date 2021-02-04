Утерянные в поезде почти два млн тенге вернули рассеянному карагандинцу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пассажир поезда сообщением «Шымкент – Нур-Султан-Нурлы жол» утерял по своей невнимательности деньги в сумме 1 млн 900 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

3 февраля текущего года в линейное отделение полиции на железнодорожном вокзале Нурлы жол, обратился 41-летний житель города Караганды с просьбой оказать содействие в поиске его сумки с денежными средствами.

Владелец сумки Ерболат Амирханов по прибытию в Караганду из Шымкента вышел из вагона и только потом обнаружил отсутствие своей сумки, в которой находилась крупная сумма денег. Не зная, как поступить в этой ситуации он сел в такси и приехал в г. Нур-Султан на железнодорожный вокзал «Нурлы жол», куда и должен был прибыть этот пассажирский поезд. В это время нес службу полицейский группы патрульной полиции сержант полиции Берик Аккалиев.

Сержант полиции, выслушав обращение, незамедлительно предпринял необходимые розыскные мероприятия. В результате сумка с денежными средствами 1 900 000 тенге была найдена и передана владельцу.

Владелец сумки поблагодарил стражей порядка за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

«...Хотелось бы выразить признательность всем сотрудникам транспортной полиции и лично сержанту полиции Берику Аккалиеву, который в такой ситуации, проявив внимательность, профессиональную бдительность и находчивость, помог в поиске моей сумки. В результате оперативных действий полицейских денежные средства возвращены мне в полном объеме, за что я очень благодарен», - сказал Е. Амирханов.

Транспортные полицейские еще раз напоминают, что на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны большое скопление людей, и призывают пассажиров быть внимательными к своим личным и ценным вещам, не оставлять их без присмотра.