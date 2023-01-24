Утеплитель обрушился в одном из столичных ЖК – стройкомпания устранила дефект

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространилась информация о том, что утеплитель обрушился в одном из столичных жилых комплексов, который принадлежит застройщику «Шар-Курылыс». В строительной компании ответили, что дефект уже устранен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утеплитель был прикреплен не так, как нужно. Видимо, из-за динамических нагрузок на верхних этажах он упал на грильято (декоративное прикрытие) и он соответственно дальше упал на пол подъезда. Вчера об этом услышали, дали указания и уже в течение 3-4 часов все переделали и поставили так, как должно быть», - прокомментировали в стройкомпании «Шар-Курылыс».

При этом, застройщик проверил остальные подъезды во всех домах на предмет возможности такого случая.

«Со своей стороны, чтобы не рисковать, дополнительно будем производить укрепление в течение 1,5-2 недель», - добавили в строительной компании.





Кадр из видео







