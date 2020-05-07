Утечка ядовитого газа произошла на заводе в Индии, есть жертвы

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Восемь человек погибли и еще сотни госпитализированы в результате утечки ядовитого газа на химическом заводе на юге-востоке Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Утечка случилась на заводе по производству полимеров в городе Вишакхапатнам. Инцидент произошел около 03:00 по местному времени на заводе компании LG Polymers Ltd.

По словам местных врачей, сотни людей были доставлены в больницу с жалобами на жжение в глазах и затрудненное дыхание.

Газета Hindustan Times на своем официальном сайте сообщает, что среди погибших две женщины и ребенок. Издание также утверждает, что не сотни, а тысячи людей пострадали в результате утечки.

Газета пишет, что, почувствовавшие запах газа люди высыпали на улицы города прямо ночью и начали падать, теряя сознание, кто-то рядом с домом, а кто-то прямо на дороге.

Водители скорой помощи не могут выполнять свои обязанности, так как теряют сознание прямо за рулем. Силами полиции удалось перевезти сотни местных жителей в более безопасные места.

Газета Hindustan Times также отмечает, что газ распространился по территории 20 близлежащих деревень, также вызвав тошноту и потерю сознания у местных жителей.

По данным BBC News, завод, на котором произошел инцидент с утечкой газа был вновь открыт сегодня ночью впервые с 24 марта, когда Индия ввела карантинный режим в связи с пандемией коронавируса.

Местные власти все еще не знают, что вызвало инцидент. Его причины расследуются.