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    Утечка газа произошла в иорданском порту, есть жертвы

    28 Июня 2022, 02:44

    АММАН.КАЗИНФОРМ – Утечка газа в портовом городе Акаба на юге Иордании привела к гибели 14 человек, еще 265 человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В результате утечки токсичного газа в портовом городе Акаба на юге Иордании в понедельник погибли по меньшей мере 10 человек и 251 человек получили ранения, заявил официальный представитель правительства королевства Фейсал аш-Шабул.

    По данным департамента гражданской обороны, число погибших в результате инцидента в порту Акабы достигло 14 человек, а 265 человек получили ранения.

    Утечка произошла время транспортировки цистерны с токсичным газом на борт корабля при помощи крана, который из-за неисправности уронил его на полпути, что привело к сильному взрыву и утечке ядовитого газа, сообщает информационное агентство Petra со ссылкой на представителя Управления общественной безопасности.

    Видео, размещенное на странице в Твиттере государственного иорданского телеканала Al-Mamlaka, демонстрирует момент падения, когда цистерна падает с лебедки и врезается в палубу корабля, после чего в воздух поднимается желтый газ.

    «Партия газа шла в Джибути, и при погрузке порвался трос, что привело к падению 20-тонной цистерны и утечке газа из нее», - сообщил телеканалу директор компании по управлению и эксплуатации портов Акабы Халед Аль-Маайта.

    Район был немедленно изолирован, пострадавшие были направлены в больницы. Департамент гражданской обороны направил специализированные группы для локализации взрыва и утечки.

    «Происшествием занимаются специалисты и команда по опасным веществам гражданской обороны», — сообщил его представитель Амер аль-Сартави.

    Национальный центр безопасности и управления кризисными ситуациями (NCSCM) призвал местных жителей не собираться перед больницами, чтобы облегчить работу бригадам скорой помощи и спасателям.

    К инциденту были подключены вооруженные силы Иордании, которые передали в распоряжение властей Акабы самолеты для воздушной эвакуации раненых.

    Джамал Обейдат, руководитель отдела здравоохранения Акабы, призвал население оставаться внутри помещений, закрыть окна и двери. Ближайший населенный пункт от места инцидента находится в 25 километрах.

    В Акабу прибыл премьер-министр Бишер аль-Хасауна, который сформировал группу по расследованию инцидента под председательством министра внутренних дел Мазена Фарая.

    Наследный принц Хусейн аль-Абдалла выразил соболезнования семьям жертв взрыва и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    Кроме того, властями перекрыты дороги в Акабу. В департаменте дорожной полиции призвали всех, кто направлялся в портовый город, соблюдать инструкции и сотрудничать с присутствовавшими на месте спецслужбами.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Происшествия Иордания
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