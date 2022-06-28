Утечка газа произошла в иорданском порту, есть жертвы

АММАН.КАЗИНФОРМ – Утечка газа в портовом городе Акаба на юге Иордании привела к гибели 14 человек, еще 265 человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате утечки токсичного газа в портовом городе Акаба на юге Иордании в понедельник погибли по меньшей мере 10 человек и 251 человек получили ранения, заявил официальный представитель правительства королевства Фейсал аш-Шабул.

По данным департамента гражданской обороны, число погибших в результате инцидента в порту Акабы достигло 14 человек, а 265 человек получили ранения.

Утечка произошла время транспортировки цистерны с токсичным газом на борт корабля при помощи крана, который из-за неисправности уронил его на полпути, что привело к сильному взрыву и утечке ядовитого газа, сообщает информационное агентство Petra со ссылкой на представителя Управления общественной безопасности.

Видео, размещенное на странице в Твиттере государственного иорданского телеканала Al-Mamlaka, демонстрирует момент падения, когда цистерна падает с лебедки и врезается в палубу корабля, после чего в воздух поднимается желтый газ.

«Партия газа шла в Джибути, и при погрузке порвался трос, что привело к падению 20-тонной цистерны и утечке газа из нее», - сообщил телеканалу директор компании по управлению и эксплуатации портов Акабы Халед Аль-Маайта.

Район был немедленно изолирован, пострадавшие были направлены в больницы. Департамент гражданской обороны направил специализированные группы для локализации взрыва и утечки.

«Происшествием занимаются специалисты и команда по опасным веществам гражданской обороны», — сообщил его представитель Амер аль-Сартави.

Национальный центр безопасности и управления кризисными ситуациями (NCSCM) призвал местных жителей не собираться перед больницами, чтобы облегчить работу бригадам скорой помощи и спасателям.

К инциденту были подключены вооруженные силы Иордании, которые передали в распоряжение властей Акабы самолеты для воздушной эвакуации раненых.

Джамал Обейдат, руководитель отдела здравоохранения Акабы, призвал население оставаться внутри помещений, закрыть окна и двери. Ближайший населенный пункт от места инцидента находится в 25 километрах.

В Акабу прибыл премьер-министр Бишер аль-Хасауна, который сформировал группу по расследованию инцидента под председательством министра внутренних дел Мазена Фарая.

Наследный принц Хусейн аль-Абдалла выразил соболезнования семьям жертв взрыва и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Кроме того, властями перекрыты дороги в Акабу. В департаменте дорожной полиции призвали всех, кто направлялся в портовый город, соблюдать инструкции и сотрудничать с присутствовавшими на месте спецслужбами.