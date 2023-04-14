Утечка документов Пентагона: по подозрению в сливе арестован сотрудник военной базы США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор США Меррик Гарленд подтвердил, что по подозрению в причастности к утечке секретных документов Пентагона арестован 21-летний сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

«Сегодня во второй половине дня агенты ФБР арестовали Тейшейру без каких-либо препятствий», - заявил Гарленд. По его словам, Тейшейра подозревается в «несанкционированном выносе, владении и распространении» засекреченной информации в области обороны. До этого официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил на пресс-конференции, что утечка была «преднамеренным уголовным преступлением».