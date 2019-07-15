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    Устюртский заповедник планируют внести в список ЮНЕСКО

    15 Июля 2019, 16:00

    КАРАКИЯНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Устюртский заповедник планируют внести в список ЮНЕСКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Со дня организации заповедника силами его специалистоввыявлено обитание 32 видов млекопитающих, 15 видов пресмыкающихся, одного видаземноводных, 166 видов птиц, а также зарегистрировано 403 вида высшихсосудистых растений. Об этом рассказали в отделе науки, информации имониторинга Устюртского заповедника.

    Устюртский государственный природный заповедник (УГПЗ) былорганизован постановлением Совета министров Казахской ССР №294 от 12 июля 1984года. Заповедник представляет собой региональное научно-исследовательскоеучреждение и относится к государственным природным заповедникам, которые имеютвысшую категорию особо охраняемых природных территорий республиканскогозначения. Цель организации заповедника – сохранение флоры и фауны пустынных зонЮго-западного Казахстана.

    12 июля заповеднику исполнилось 35 лет. Научные работызаповедника проводятся совместно с учёными Казахстана, а также учёными дальнегои ближнего зарубежья. Проведение международных научных экспедиций помоглооткрыть множество новшеств.

    Стоит отметить, что за эти годы выпущена книга «ФлораУстюртского заповедника», фотоальбом Устюрта и подготовлены научныерекомендации по сохранению биоразнообразия.

    Впервые в Казахстане на территории Устюртского заповедника29 сентября 2018 года на фотоловушку зафиксирован переднеазиатский леопард(Panthera pardus ciscaucasica).

    В 2018-2019 годах в рамках Центрально-Азиатской пустыннойинициативы «CADI» организованы международные научные экспедиции по исследованиюЮжного Устюрта. На границе Казахстана с Узбекистаном участниками экспедиции 25апреля 2019 года встречен кулан (Equus hemionus onager).

    Совместно с вышеназванными международными проектами внастоящее время проводятся работы для включения Устюртского заповедника всписок природного наследия ЮНЕСКО.

    Автор:

    Экология ЮНЕСКО Мангистауская область
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