Устюртский заповедник планируют внести в список ЮНЕСКО

КАРАКИЯНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Устюртский заповедник планируют внести в список ЮНЕСКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Со дня организации заповедника силами его специалистоввыявлено обитание 32 видов млекопитающих, 15 видов пресмыкающихся, одного видаземноводных, 166 видов птиц, а также зарегистрировано 403 вида высшихсосудистых растений. Об этом рассказали в отделе науки, информации имониторинга Устюртского заповедника.

Устюртский государственный природный заповедник (УГПЗ) былорганизован постановлением Совета министров Казахской ССР №294 от 12 июля 1984года. Заповедник представляет собой региональное научно-исследовательскоеучреждение и относится к государственным природным заповедникам, которые имеютвысшую категорию особо охраняемых природных территорий республиканскогозначения. Цель организации заповедника – сохранение флоры и фауны пустынных зонЮго-западного Казахстана.

12 июля заповеднику исполнилось 35 лет. Научные работызаповедника проводятся совместно с учёными Казахстана, а также учёными дальнегои ближнего зарубежья. Проведение международных научных экспедиций помоглооткрыть множество новшеств.

Стоит отметить, что за эти годы выпущена книга «ФлораУстюртского заповедника», фотоальбом Устюрта и подготовлены научныерекомендации по сохранению биоразнообразия.

Впервые в Казахстане на территории Устюртского заповедника29 сентября 2018 года на фотоловушку зафиксирован переднеазиатский леопард(Panthera pardus ciscaucasica).

В 2018-2019 годах в рамках Центрально-Азиатской пустыннойинициативы «CADI» организованы международные научные экспедиции по исследованиюЮжного Устюрта. На границе Казахстана с Узбекистаном участниками экспедиции 25апреля 2019 года встречен кулан (Equus hemionus onager).

Совместно с вышеназванными международными проектами внастоящее время проводятся работы для включения Устюртского заповедника всписок природного наследия ЮНЕСКО.