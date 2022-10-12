Уступаем по многим позициям в результате бессистемной работы - Ерлан Кошанов о туризме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Елнур Бейсенбаев в своем депутатском запросе раскритиковал развитие туристической отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не первый год мы ждем, когда туристическая отрасль Казахстана встанет на ноги и даст ощутимый экономический эффект. Каждый раз возникают разные отягощающие обстоятельства, мешающие этому. Есть турист – нет маршрута, есть маршрут – нет инфраструктуры, есть инфраструктура – нет продукта, и так далее. Однако в этом году, вроде бы, сложилось все. Интенсивный поток платежеспособных туристов и огромный спрос, наличие туристской инфраструктуры, огромное количество туристических объектов и сакральных мест. Казалось бы, удачный период для отрасли, но нет. Оказалось, что до всех красот нашей страны просто невозможно добраться. Больше всего нареканий в авиаперелетах», - зачитал Елнур Бейсенбаев депутатский запрос, адресованный Премьер-Министру РК.

По словам депутата, нерегулярность и недостаточное количество рейсов, перегруженность аэропортов, высокая стоимость перелетов – это не полный список.

«Кроме того, авиакомпании - одни из самых недоговороспособных участников туррынка. Ни одно предложение туристов и туроператоров не было услышано. Железнодорожный путь также не самый удобный. Качество вагонов оставляет желать лучшего, нет практики интермодальных перевозок, отсутствуют поезда туристического класса. С такими подходами нишу железнодорожных маршрутов по Шелковому пути уже активно занимает Узбекистан со своими стилизованными и комфортными вагонами», - сказал Елнур Бейсенбаев.

«Самолеты не летают, поезда не ходят, остается автотранспорт. Однако и здесь, в ходе мониторинга качества дорог, выявлена потребность регионов Республики Казахстан в ремонте и реконструкции автомобильных дорог по 166 направлениям, протяженностью более 4000 километров. Плачевно складывается ситуация и с мерами государственной поддержки, которая была введена по предложению депутатов, туристской отрасли в части решения транспортной проблемы», - заявил мажилисмен.

Депутат проинформировал, что по состоянию на 30 сентября 2022 года бесплатными авиаперелетами (Kids go free) обеспечены всего 1198 детей, в рамках мер поддержки (субсидирование) приобретено два автобуса. Это ведь явно далеко от реальной потребности. Подобный подход приводит к неэффективному использованию денежных средств, препятствует развитию рентабельной и перспективной отрасли.

В связи с этим, депутатский запрос фракции партии AMANAT предлагает заслушать устный ответ Министерства культуры Республики Казахстан и всех вовлеченных государственных органов на следующем пленарном заседании.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал, что Елнур Бейсенбаев поднял актуальный вопрос.

«В результате многолетней бессистемной работы мы уступаем по многим позициям. Соседние страны опережают нас. Поэтому я полностью его поддерживаю, и думаю, что мои коллеги тоже поддержат. Давайте пригласим членов Правительства на следующее заседание, подробно рассмотрим этот вопрос. Пусть придут и расскажут, как мы будем выстраивать эту работу, какие у нас планы, какие результаты мы получим», - заявил Ерлан Кошанов.