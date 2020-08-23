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    Устройство для обнаружения коронавируса в воздухе изобрели в Бразилии

    23 Августа 2020, 13:51

    БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - Исследователи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу и стартапа Omni-electronica разработали технологию, которая позволяет собирать образцы нового коронавируса в воздухе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Agencia Brasil.

    Устройство может оказаться невероятно полезным для использования в помещениях, где наблюдается большое скопление людей.


    Устройство, получившее название Spiri, существовало раньше и было создано бывшими студентами Политехнической школы университета, которые собственно и основали стартап. Первоначальной целью разработки устройства была оценка качества воздуха в помещениях. В течение двух месяцев исследователи проводили тесты с пробами воздуха в одной из местных больниц.


    «У нас есть довольно надежная база данных по качеству воздуха в помещениях. Мы знаем, как передаются респираторные вирусы, и как инфекции могут усиливаться в зимние месяцы. Когда началась пандемия коронавируса, нам стало ясно, что распространение вируса в закрытых помещениях имеет высокую вероятность, хотя об этом не говорилось даже Всемирной организацией здравоохранения», - отметил руководитель Omni-electronica и координатор исследования Артур Айкава.


    Судя по описанию, у Spiri есть встроенные датчики, которые собирают воздух и отправляют данные на центральную станцию, которая генерирует отчеты в режиме реального времени в Интернете, помогая техническим специалистам консультировать клиентов о том, как улучшить циркуляцию воздуха. Результаты исследования готовятся к публикации в научном журнале.


    По словам Айкавы, протокол, используемый Spiri, может гарантировать соответствующую циркуляцию воздуха, предотвратить концентрацию респираторных вирусов в данной среде и проводить периодические тесты для определения того, циркулировал ли вирус в этом помещении или нет. По его словам, установка устройства в стратегически важных местах, например, на станциях поездов и метро, может помочь странам вернуться к нормальной жизни поле пандемии.


    «Существующие тесты на коронавирус по подобному протоколу возможны, но их сложно проводить в больших масштабах из-за проблем со временем и стоимостью. Получение результатов лабораторных исследований занимает не менее пяти дней. А вот Spiri является индикатором в режиме реального времени, показывающим, принимаются ли необходимые меры предосторожности, чтобы окружающая среда была менее подвержена распространению вируса», - подчеркивает Айкава.



    Автор:

    Татьяна Кудренок

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