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    Устроивший стрельбу в казанской школе назвал мотив преступления

    11 Августа 2021, 23:32

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Ильназ Галявиев, обвиняющийся в массовом убийстве детей и учителей в казанской гимназии, заявил, что мотивом его преступления была ненависть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили его в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка».

    «Когда наблюдатели беседовали с ним, он заявил следующее: «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел», - сказали в ОНК.

    По данным наблюдателей, обвиняемый пока не знаком с результатами его судебно-психиатрической экспертизы, но утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым. «Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь. Вину признаю», - сказал он членам ОНК.

    Галявиев содержится в трехместной камере, у него два соседа: один обвиняется в убийстве, второй - в разбое. По его словам, отношения с сокамерниками у него нормальные, однако он хочет вернуться в Казань и надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями.

    Ранее в ОНК сообщали, что Центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В пресс-службе СК утверждают, что психолого-психиатрическая экспертиза пока не завершена.

    Фото: ТАСС

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