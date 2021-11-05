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    Устроившего поножовщину в общежитии студента взяли под арест в Караганде

    5 Ноября 2021, 17:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Следственный судья выдал санкцию «содержание под стражей» парню, который нанёс ножевое ранение двум студентам в общежитии КарУ им. Е.А. Букетова. Состояние одного из пострадавших все еще крайне тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Судья следственного суда Караганды удовлетворил ходатайство следователя и выдал санкцию подозреваемому «содержание под стражей» сроком на два месяца», - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

    На данный момент ведётся следствие. Также была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

    Напомним, 22 октября, около 02.40, из общежития Карагандинского университета им. Букетова в больницу с ножевыми ранениями поступили двое студентов 17 и 18 лет. По данному факту было начато досудебное расследование. На месте задержали 17-летнего подозреваемого, который признался, что из-за неприязненных отношений нанес ножевые ранения.

    «Состояние 18-летнего пострадавшего стабилизировалось, его перевели в палату. А 17-летний студент остается в тяжелом состоянии и находится в реанимации», - рассказали в управлении здравоохранения Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Суды Происшествия
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