Устроившего конфликт с водителем автобуса мужчину задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы сообщили о задержании водителя автомашины ВАЗ, устроившего конфликт с водителем автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это гражданин Ж. 2004 года рождения, житель Жамбылской области. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 293 УК РК - хулиганство. Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Жетысуского района. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

Вечером 21 апреля на пересечении проспекта Райымбека и улицы Торетай произошел конфликт между водителями автобуса и автомашины марки «Жигули». В полиции сообщили, что мужчины не поделили дорогу.

В Сети появилось видео инцидента, на котором говорилось, что несколько агрессивных пацанов, используя нож, покушались на жизнь водителя автобуса №50.



