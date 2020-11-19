Устроившего дебош в аэропорту Шымкента мужчину не впустили в самолет

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В зале ожидания аэропорта города Шымкент мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, тем самым нарушал общественный порядок. Об этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

18 ноября от сотрудника аэропорта Шымкента поступило сообщение о необходимости принятия мер в отношении правонарушителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции пытались успокоить его. На замечания стражей порядка о прекращении противоправных действий он не реагировал и продолжал нарушать общественный порядок.

Мужчина не подчинялся законным требованиям, громко и публично выражался нецензурной бранью в адрес представителя власти. В ходе проверки установлена личность правонарушителя, им оказался 37-летний житель Туркестанской области.

«Гражданин был доставлен в отдел полиции, где на него были составлены сразу три административных протокола по ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) , ст.434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство) , ст.667 ч.1 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя) и начато досудебное расследование по ст.378 ч.1УК РК (Оскорбление представителя власти) «, - подтвердил полковник полиции.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.

«По ​ факту появления в общественных местах в состоянии алкогольного​ опьянения на него наложен штраф в размере 5 МРП. Материалы по двум административным статьям направлены в Специализированный межрайонный административный суд Шымкента для принятия процессуального решения. По факту оскорбления представителя власти ведется расследование», - добавил Онал Бекиев.

Напоминаем, c начала текущего года в ДП на транспорте зарегистрировано 20 фактов, связанных с оскорблением, неповиновением и применением насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей.



