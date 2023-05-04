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    Устроить на работу в нефтяную компанию обещала мошенница из Актюбинской области

    4 Мая 2023, 14:18

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителя ТОО «West Trans Group-М», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Подозреваемая обещала устроить на работу вахтовым методом в нефтяную компанию, брала предоплату от 150 до 300 тысяч тенге. В полицию обратилось около 30 обманутых граждан.

    Жителей, ставших жертвами мошенничества, просят обращаться в департамент полиции. Жителей других регионов страны - в территориальные подразделения по месту жительства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК
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