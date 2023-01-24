Устранить проблему ежегодного перелива дороги в Карагандинской области поручил Премьер-Министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил устранить проблему ежегодного перелива дороги. Из-за этого сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области затруднено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог. Например, жители Карагандинской области жалуются, что ежегодно из-за перелива дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман. Жители заблаговременно готовят запасы продуктов питания и лекарств. Такого не должно быть. Эту системную проблему акимату надо устранить», - сказал он во время заседания Правительства РК.

Он поручил Министерству индустрии и акимам регионов принять оперативные меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к повышению объема воды.

Также он обратил внимание на состояние гидротехнических сооружений. Министерству экологии совместно с акимами регионов поручили установить собственников бесхозных объектов и выработать меры по ремонту коммунальных и частных гидротехнических сооружений.

«Уже сейчас надо определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды из водохранилищ», - заключил Алихан Смаилов.

Ранее глава Правительства заявил, что на сегодняшний день полная готовность к паводковой ситуации в регионах не обеспечена. От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. В связи с этим он дал ряд поручений.

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин также раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому периоду.



