Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Устранить проблему ежегодного перелива дороги в Карагандинской области поручил Премьер-Министр

    24 Января 2023, 13:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил устранить проблему ежегодного перелива дороги. Из-за этого сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области затруднено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог. Например, жители Карагандинской области жалуются, что ежегодно из-за перелива дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман. Жители заблаговременно готовят запасы продуктов питания и лекарств. Такого не должно быть. Эту системную проблему акимату надо устранить», - сказал он во время заседания Правительства РК.

    Он поручил Министерству индустрии и акимам регионов принять оперативные меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к повышению объема воды.

    Также он обратил внимание на состояние гидротехнических сооружений. Министерству экологии совместно с акимами регионов поручили установить собственников бесхозных объектов и выработать меры по ремонту коммунальных и частных гидротехнических сооружений.

    «Уже сейчас надо определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды из водохранилищ», - заключил Алихан Смаилов.

    Ранее глава Правительства заявил, что на сегодняшний день полная готовность к паводковой ситуации в регионах не обеспечена. От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. В связи с этим он дал ряд поручений.

    Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин также раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому периоду.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Премьер-министр РК Паводок Дороги Алихан Смаилов Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Постоянно идут жалобы от населения – Премьер-Министр о паводках
    Абайская область получит новый импульс для качественного развития - Алихан Смаилов
    Юрий Ильин раскритиковал подготовку акиматов к паводкам
    Около 700 тысяч казахстанцев остаются в зоне риска подтопления – МЧС
    Популярное
    1 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
    4 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    5 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    Новости партнеров