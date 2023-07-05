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    Устранены технические проблемы на серверном оборудовании инфосистемы КФГД

    5 Июля 2023, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Технические проблемы на серверном оборудовании информационной системы КФГД устранены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

    Как сообщалось ранее, 4 июля в работе портала информационной системы «Электронные счета-фактуры» Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан произошел сбой.

    По сообщению пресс-службы ведомства, технические проблемы на серверном оборудовании ИС ЭСФ устранены.

    Оформление электронных документов в ИС ЭСФ, в том числе выписка ЭСФ и оформление СНТ доступно с 05:00 часов 5 июля.

    Внесение в ИС ЭСФ документов, выписанных ранее на бумажном носителе по причине «техническая ошибка или плановые работы», в период простоя системы за 4 и 5 июля, доступно:

    - ЭСФ – до 20 июля 2023 года включительно;

    - СНТ – до 12 июля 2023 года включительно.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минфин РК КФГД
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