Устранены технические проблемы на серверном оборудовании инфосистемы КФГД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Технические проблемы на серверном оборудовании информационной системы КФГД устранены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Как сообщалось ранее, 4 июля в работе портала информационной системы «Электронные счета-фактуры» Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан произошел сбой.

По сообщению пресс-службы ведомства, технические проблемы на серверном оборудовании ИС ЭСФ устранены.

Оформление электронных документов в ИС ЭСФ, в том числе выписка ЭСФ и оформление СНТ доступно с 05:00 часов 5 июля.

Внесение в ИС ЭСФ документов, выписанных ранее на бумажном носителе по причине «техническая ошибка или плановые работы», в период простоя системы за 4 и 5 июля, доступно:

- ЭСФ – до 20 июля 2023 года включительно;

- СНТ – до 12 июля 2023 года включительно.