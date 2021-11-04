Устранение бюрократических лазеек и схем должно стать целью госаппарата – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к представителям госаппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коррупция в низовых и средних звеньях власти, на местах не менее вредоносна, чем коррупция в высоких кабинетах. Помимо поимки коррупционеров, целью вашей работы должны быть устранение бюрократических лазеек и схем, недостатков управления», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов.

По словам Главы государства, госаппарат должен нести самую высокую ответственность.

«Мы живем в крайне непростое время – пандемия, ограничения и так далее, но это не оправдание. Именно госаппарат – основа управления государством, должен нести самую высокую ответственность, выполнять самую тяжелую работу», - заключил Президент.