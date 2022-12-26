Устранение аварии на теплопроводе в Атырау продолжается

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Нурсая города Атырау продолжается устранение аварии на теплопроводе, где сегодня в 11:30 была приостановлена подача тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подача тепла была приостановлена из-за аварии на магистральном теплопроводе общей протяженностью 3045 м и диаметром 426 мм. Тепло от него получают 87 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Нурсая. Подача тепла была прекращена и в среднюю школу №40.

Как сообщил первый вице-президент АО «Атырауские тепловые сети» Алибек Темиргалиев, эти сети принадлежат отделу жилищно-коммунального хозяйства города, но находятся на техническом обслуживании теплоподающей компании. Поэтому устранением аварии занимаются специалисты Атырауских тепловых сетей. В настоящее время теплопровод заварен. Идет заполнение труб, ведущих к жилым домам и школе, водой. В ближайшие часы теплоснабжение будет восстановлено.

Фото : РСК



