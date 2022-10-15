Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Устойчивый к засухе новый сорт пшеницы представили в Астане

    15 Октября 2022, 01:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошли крупнейшие в Центральной Азии отраслевые выставки KazAgro (растениеводство) и KazFarm (животноводство и мясомолочная промышленность). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

    Один из участников выставки - Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция. Ведущий селекционный центр Казахстана, работающий в Костанайской области, представил весь ассортимент сортов пшеницы, хорошо показавших себя в северных и центральных регионах страны.

    «С 2015 года мы районировали уже более 15 сортов, - сказал председатель правления Карабалыкской СХОС Дамир Калдыбаев. – Они допущены к использованию в трех наших основных зерносеющих областях - Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской. Лидерами в нашей линейке сортов мягкой яровой пшеницы, безусловно, является «Айна». Другой перспективный сорт – «Фантазия». Не сдает позиций и сорт более ранней селекции «Казахстанская раннеспелая».

    Эксперт рассказал подробности о новом сорте, который был презентован на выставке.

    «Также мы рады представить на выставке и нашу новинку – сорт «Ламис». Это урожайный сорт интенсивного типа, засухоустойчивый, жаростойкий. Он районирован по трем северным областям.

    В этом году Карабалыкская СХОС готова реализовать более 500 тонн семян сорта «Ламис» высоких репродукций. В целом же продажи идут очень интенсивно. К началу выставки станция заключила контракты на поставки 4 700 тонн своих семян», - отметил Дамир Калдыбаев.



    Костанайская область Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Инвестпроекты в сфере сельского хозяйства финансируют через СПК в СКО
    Площади под клубнику ежегодно увеличивают в Жамбылской области
    Более 214 тысяч тонн сахарной свеклы планируется собрать в Жамбылской области
    EOSDA и QOLDAU проведут вебинар о методах оценки состояния полей в осенне-зимний период в Казахстане
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров