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    Устаревшую технологию 3G полностью заменят в РК к 2027 году

    14 Декабря 2022, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил о запланированной работе по обеспечению населенных пунктов широкополосным интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По направлению новых цифровых возможностей планируется обеспечить широкополосным интернетом все города и районные центры. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию по сотовой связи, то более 3 тысяч населенных пунктов обеспечены по технологии 3G, 4G охватывает 1 628 населенных пунктов, а 5G нет», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По его словам, соединение проводимое медным кабелем составляет 34%, а оптикой - 26%.

    «Принимая во внимание устаревшую технологию 3G медного кабеля в мире, мы заменим их окончательно до 2027 года. Мы также увеличим мобильную технологию 4G на 100%, а оптическую инфраструктуру - на 90%. До 2027 года долю технологии 5G увеличим в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в областных центрах», - заключил министр.

    Ранее Багдат Мусин пообещал на 100% подключить дороги республиканского и областного значения к интернету до 2027 года.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан Технологии
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