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    Установлены размеры пожизненных выплат спортсменам и тренерам в Казахстане

    13 Апреля 2023, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Установлены размеры пожизненных выплат спортсменам и тренерам в Казахстане. Соответствующий приказ размещен на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам, являющимся гражданами Республики Казахстан, имеющим трудовой стаж не менее 20 лет в области физической культуры и спорта на территории РК:

    1) спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта;

    2) тренерам, подготовившим спортсменов, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящих Правил.

    За подготовку одного и того же спортсмена материальное обеспечение выплачивается одному тренеру. Материальное обеспечение выплачивается за счет средств республиканского бюджета через бюджетные программы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта.

    Выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам является государственной услугой. Выплата материального обеспечения производится путем перечисления на лицевой счет заявителя материального обеспечения в банке второго уровня в пределах РК.

    Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

    - спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП (345 тысяч тенге);

    - тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП (345 тысяч тенге).

    Лицам, имеющим одновременно право на получение материального обеспечения по нескольким основаниям, установленным пунктом 1 настоящих размеров, материальное обеспечение выплачивается только по одному из оснований по наивысшему размеру.

    Публичное обсуждение продлится до 26 апреля.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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