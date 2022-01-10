Установлены предельно-розничные цены на ГСМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В республике установлены предельно-розничные цены на ГСМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СЦК.

В соответствии с поручением Президента РК от 5 января 2022 года «О мерах по стабилизации социально-экономической ситуации» с 6 января 2022 года в Республике Казахстан сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов (с учетом налога на добавленную стоимость) на следующем уровне:

1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

2) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

3) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

4) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

5) дизельное топливо (летнее, межсезонное):

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 260 тенге за литр;

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тенге за литр.

В настоящее время в отдельных регионах Республики Казахстан розничные цены по бензину Аи-92 достигают 189 тенге за литр, по дизельному топливу 320 тенге за литр.

Принятое решение позволит ограничить цены на текущем уровне и не допустить сбоев поставок нефтепродуктов.