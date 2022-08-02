Установлены новые дифференцированные ставки платы за цифровой майнинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с 1 января 2023 года в Казахстане будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Градация ставки зависит от стоимости потребляемой электроэнергии.

11 июля 2022 года подписаны поправки в Налоговый кодекс Республики Казахстан, предусматривающие повышение ставки платы за цифровой майнинг (ЗРК № 135-VII).

«В соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса размер ставки платы за цифровой майнинг зависит от стоимости 1 киловатт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге. В случае использования дорогой электроэнергии, стоимостью за 1 киловатт-час от 24 тенге и выше, будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге», - сказано в сообщении комитета.

Кроме того, при использовании возобновляемых источников электрической энергии, произведенной на собственных электростанциях, ставка платы составляет 1 тенге за 1 киловатт-час потребленной электрической энергии.

При использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге за 1 киловатт-час. При отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или нахождении их в неисправном состоянии плата исчисляется по ставке 25 тенге за 1 киловатт-час.

В данном случае объем потребленной электрической энергии исчисляется из расчета круглосуточного потребления максимальной мощности электрической энергии. При одновременном наличии нескольких оснований для различных ставок платы применяется наиболее высокая ставка платы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены повысить налоги на цифровой майнинг.





Фото:coipacapital.com



