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    Установлены нарушения алгоритма трудоустройства в «Озенмунайгаз»

    23 Июня 2023, 19:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе брифинга, прошедшего 23 июня в Актау, было заявлено о выявленных фактах нарушения алгоритма трудоустройства в компанию «Озенмунайгаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазМунайГаз».

    В порядке очереди соискатели обязаны отработать в коммунальных предприятиях города, затем в аутстаффинге ОМГ и в случае появления вакансии переводились в штат компании.

    Однако 44 человека, включенные в список акимата для дальнейшего трудоустройства, не числились в списках коммунальных предприятий.

    Из 238 человек, принятых на работу в качестве специалистов узкого профиля, 17 не имели должной квалификации, еще 33 были переведены на другие должности внутри компании в течение короткого времени.

    Главный специалист департамента управления человеческими ресурсами КМГ Төлеген Бақдаулет отметил, что данные грубые нарушения дискредитировали идею соблюдения справедливости, создали основу для подозрений в коррупционных нарушениях и вызвали социальное недовольство среди безработного населения Жанаозена.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Права человека Мангистауская область
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