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Установлены границы Туркестанской области

25 Июля 2018 20:52 192
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Установлены границы Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФРОМ - Правительством Республики Казахстан установлены границы Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116 280 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на adilet.zan.kz

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Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 431:

«1. Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116 280,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования».

Также Премьер-министром Республики Казахстан Б. Сагинтаевым подписано Приложение

к этому постановлению «Описание границы Туркестанской области.

Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тыс. гектаров, границы обозначены следующим образом:

северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Жамбылской области;

северо-западная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области;

западная граница проходит по существующей границе Кызылординской области;

южная и юго-восточная граница проходит по государственной границе Республики Узбекистан».

 


Установлены границы Туркестанской области

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Ключевые слова: Премьер-министр РК, Туркестанская область,
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