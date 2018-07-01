Установлены границы Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФРОМ - Правительством Республики Казахстан установлены границы Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116 280 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на adilet.zan.kz.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 431:

«1. Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116 280,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования».

Также Премьер-министром Республики Казахстан Б. Сагинтаевым подписано Приложение

к этому постановлению «Описание границы Туркестанской области.

Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тыс. гектаров, границы обозначены следующим образом:

северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Жамбылской области;

северо-западная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области;

западная граница проходит по существующей границе Кызылординской области;

южная и юго-восточная граница проходит по государственной границе Республики Узбекистан».



