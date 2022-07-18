Установлено занижение стоимости автомашин на 53 млн долларов – Комитет госдоходов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Ранее ряд представителей бизнеса города Алматы выразили несогласие с ценовой информацией органов государственных доходов на автомобили. В этой связи, в Комитете государственных доходов предоставили разъяснения по данному вопросу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов Республики Казахстан.

Комитетом государственных доходов на постоянной основе проводится анализ ввоза импорта автотранспортных средств в разрезе марок, моделей, стран импорта, ценовых диапазонов. Для удобства граждан ценовая информация публикуется на интернет ресурсах КГД.

Кроме того, на сайте имеется дополнительная возможность посмотреть ставки таможенных пошлин, что в целом позволяет гражданам произвести предварительный расчет сумм таможенных платежей.

Вместе с тем ряд предпринимателей или посредников занимаются занижением таможенной стоимости, тем самым напрямую влияют на поступления в бюджет. В текущем году по 1 тыс. 164 автомашинам они пытались заявить стоимость от 300 до 3 тыс. долларов США.

К примеру, на Toyota Camry, 2020 года выпуска, ввозимую из Грузии участники внешней экономической деятельности при таможенной очистке заявляют цену в диапазоне от 1 тыс. 300 до 17 тыс. 500 долларов США, средняя заявляемая цена 11 тыс. долларов США.

На сайте по продажам автомобилей в стране отправления аналогичные машины в исправном состоянии оцениваются от 20 тыс. до 27 тыс. долларов США. Машины в неисправном состоянии оцениваются от 12 тыс. до 18 тыс. долларов США.

Есть примеры, когда пытаются занизить стоимость и люксовых машин MercedesBenz AMGG63, 2021 года выпуска – 8 тыс. 500 долларов США, Toyota LandCruiser300, 2021 года выпуск – 15 тыс. долларов США, LEXUS RX 450H, 2021 года выпуска – 4 тыс. 500 долларов США.

Всего за первое полугодие 2022 года установлено занижение стоимости транспортных средств на 53 млн долларов США, по ним доначислено таможенных платежей и налогов на 6,5 млрд тенге.

Если владельцы автомобилей предоставят подтверждающие документы по их покупке, то таможенная очистка будет осуществлена по стоимости, заявленной в декларации.