Установлено местоположение более чем 150 казахстанцев в Турции – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определено местоположение более чем 150 казахстанцев в Турции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента известия о разрушениях из-за землетрясений в Турции круглосуточной «горячей линией» Министерства было обработано более 1 тысячи звонков. В основном обращаются в поисках своих родных на территории Турции», - сказал Айбек Смадияров.

Помимо этого, как отметил представитель внешнеполитического ведомства, поступают звонки и обращения к нашим дипломатам в Турции, которые за эти дни определили местонахождение более чем 150 соотечественников и помогли им установить связь с родственниками в Казахстане.

«Учитывая сложную ситуацию на местах, отсутствие либо перебои со связью, и для оказания помощи нашим гражданам дипломаты выехали по районам бедствия, в частности, в города Газиантеп, Антакья и Кахраманмараш, которые пострадали больше всех. Многим соотечественникам понадобилась помощь в перемещении в безопасное место, они были обеспечены транспортом, питанием и проживанием», - отметил Айбек Смадияров.

По его словам, некоторые граждане РК изъявили желание вернуться на родину. К тому же у многих казахстанцев были утеряны документы в связи с разрушением их жилищ. Консулы на местах оформляли им необходимые проездные документы.

«За последние 4 дня из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диярбакыр, Шанлыурфа, Адана, Конья и Элязык были вывезены 124 гражданина Казахстана, из них 58 граждан Казахстана были доставлены репатриационными рейсами в Астану», - уточнил Айбек Смадияров.

Вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков. Также было извлечено тело гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина. Сегодня ночью стало известно, что спасатели под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева. Тела погибших казахстанцев доставят на родину 11 февраля.

Выжившей в Турции казахстанке Сабине Мамадьяровой провели операцию. Она находится в больнице города Адана. Еще одна казахстанка до сих пор числится без вести пропавшей в Турции.



