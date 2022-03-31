Установленные цены на сжиженный газ на внутренний рынок РК остаются прежними - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК напомнили о том, что установленные в январе предельно-розничные цены на сжиженный газ на внутренний рынок Казахстана остаются на прежнем уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«1 апреля 2022 года вступит в силу приказ министра энергетики РК «Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж». Согласно принятому приказу предельная цена на сжиженный газ во 2 квартале 2022 года устанавливается на текущем уровне и составит 28 000,00 тг/т (без учета НДС)», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что в январе 2022 года согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для стабилизации социально-экономической ситуации в стране приказом Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК РК) были установлены предельно-розничные цены на сжиженный газ для заправок автотранспорта на автогазозаправочных станциях Казахстана на 180 дней (с учетом НДС). Согласно приказу АЗРК РК розничные цены на сжиженный нефтяной газ в регионах составили от 50 до 75 тенге/литр с НДС.