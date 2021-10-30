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      Атырауская область

    Установлена женщина-водитель, сбившая подростка в Атырау

    30 Октября 2021, 16:48

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские полицейские установили водителя, который сбил подростка и скрылся с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 октября около 21:30 оператору «102» Управления полиции города Атырау позвонил житель города. Он сообщил, что в микрорайоне Оркен на улице Сатыбалдиева автомобиль марки BWМ сбил на обочине подростка и скрылся с места происшествия. По данному факту сотрудники патрульной полиции и видеонаблюдения Центра оперативного управления провели оперативно-розыскную работу и установили женщину-водителя, которая сбила 16-летнего подростка.

    33-летняя гражданка призналась в своей вине, заявив, что скрылась с места происшествия из-за страха»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

    Полицейские проинформировали, что по статье 345 УК РК зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.

    Как сообщили в облздраве, подросток госпитализирован в областную детскую больницу. У него сломана правая нога.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП
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