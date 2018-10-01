Установлена цена на хлопок в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - После рабочего визита заместителя Премьер-Министра РК - министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева и акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева в Мактааральский район цена за хлопок установилась на отметке 180 тенге за 1 килограмм, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мактааральского района.

Отметим, министр сельского хозяйства побывал на заводе по обработке хлопкового сырья ТОО «Корпорация Ақ-Алтын» и участвовал в собрании руководителей трейдерских компаний и заводов по обработке хлопка района. На заседании обсуждались актуальные вопросы, касающиеся хлопкового сырья. Таким образом, стоимость килограмма «белого золота» поднялась на 10 тенге. При этом на каждую тонну хлопка будут выделяться государственные субсидии в размере 12 тысяч тенге.



Напомним, вопросы уточнения и стабилизации цен на хлопок обсуждались ещё в сентябре. Как сообщил аким Жетысайского района Жамантай Бейсенбаев, руководители заводов должны были прийти к общему выгодному как для заводов, так и для крестьян решению.