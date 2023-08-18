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    Установлена личность шахтера, погибшего на шахте «Казахстанская»

    18 Августа 2023, 07:31

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В АО «АрселорМиттал Темиртау» назвали имя горняка, погибшего в результате пожара на шахте «Казахстанская», передает МИА «Казинформ».

    «В результате пожара в шахте «Казахстанская» Угольного департамента АрселорМиттал Темиртау, погиб сотрудник компании Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., (электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет). Мы глубоко сожалеем и скорбим вместе с семьей», - говорится в сообщении АО «АрселорМиттал Темиртау».

    В АО напомнили, что в момент аварии под землей находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека оперативно подняты на поверхность, поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

    «В настоящее время ведутся работы по локализации пожара, чтобы восстановить нормальный режим проветривания и продолжить поиск наших шахтеров. Работает 12 отделений спасательных служб. Мы разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, окажем всестороннюю поддержку», - сообщил исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов.

    Компания сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии.

    17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    На месте ЧП был введен план ликвидации аварии. Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

    К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. Поиски пятерых продолжались.

    В 17:50 вечера поступило сообщение, что на месте пожара найдены тела двух погибших горняков и поиски еще троих продолжаются. В больнице находятся 8 горняков.

    Как позже проинформировали в облздраве, двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

    Позже на поверхность из шахты было поднято тело одного шахтера, ведутся поиски четверых.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

    В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Карагандинская область Происшествия Пожар АрселорМиттал
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