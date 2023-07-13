Установлен возраст для экспортируемых сельхозживотных из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Минсельхоз РК установил возрастные показатели для экспортируемых сельхозживотных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внесены изменения в приказ министра сельского хозяйства о некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан, в части установления возрастов при квотировании бычков и баранчиков.

Таким образом, количественный лимит для постановки бычков старше 12 месяцев на карантинирование составляет 60 000 голов, баранчиков старше 6 месяцев - 120 000 голов.

Напомним, с 23 июня Минсельхозом введены количественные ограничения на шесть месяцев на вывоз с территории страны живого КРС (код ТН ВЭД 0102) в количестве 60 000 голов бычков, из них:

- для откормочных площадок – 30 000 голов;

- для товаропроизводителей – 30 000 голов.

А также овец и коз живых (код ТН ВЭД 0104) в количестве 120 000 голов баранчиков, из них:

- для откормочных площадок – 30 000 голов;

- для товаропроизводителей – 90 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков составляет в совокупном количестве не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.