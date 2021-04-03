Установлен размер фитр-садака во время Рамазана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году фитр-садака установлена ​​в размере 420 тенге. Размер садака был рассчитан исходя из средней цены 2 кг муки. Цена на муку была определена на основании информации, предоставленной городскими и региональными представительствами ДУМК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на muftyat.kz.

Как сообщалось ранее , в столице прошло расширенное заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы.

Батыржан Мансуров, заведующий Отделом проповеди ДУМК, заявил на заседании президиума, что необходимо по возможности читать короткие суры во время таравих намаза, если позволяют погодные условия, совершать намаз на территории мечетей, сформировать группы для чтения Корана во время Рамадана, и призывать джамаат участвовать в благотворительных делах. Батыржан Мансуров также сообщил, что в священный месяц несколько проектов будут представлены онлайн.

Марат Бектазинов, заведующий Отделом информации и связи с общественностью ДУМК, проинформировал, что в течение месяца будут проводиться прямая трансляция «Рамадан – великий месяц», ежедневные онлайн-беседы с известными людьми «Рамазан – султан двенадцати месяцев» в социальных сетях, еженедельный марафон «Благословенный Рамадан». Проекты, связанные с Рамаданом, будут транслироваться в прямом эфире на «Халык арна».

В этом году Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая.



